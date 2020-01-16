Гаджиев прокомментировал расширение РПЛ до 18 команд

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался об увеличении количества участников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Посмотрите на западные чемпионаты. В тех странах, где футбол развит, матчей намного больше, чем у нас сегодня. Да, в нашем случае это будет сложнее из-за климата, но ведь вопрос о расширении РПЛ стоял давно, это не спонтанное решение. Об этом говорили ещё в 80-е, когда строился «Олимпийский». Обсуждалось, что при условии появления новых стадионов вопрос климата будет стоять не так остро, и сейчас так и происходит», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также выразил мнение о возможных ошибках при составлении календаря.

«Как известно, при составлении календаря случаются ошибки. Бывало, что всё делали как будто на авось, в результате командам приходилось играть в южных городах в жару, а в северных — в мороз, хотя этого можно было избежать», — добавил Гаджиев.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что с 2014 года предлагал идеи расширения Российской премьер-лиги.