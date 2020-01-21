Болельщики «Зенита» запустили хештег в поддержку Кокорина

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Поклонники санкт-петербургского «Зенита» просят руководство клуба оставить в команде нападающего Александра Кокорина.
Болельщики «Зенита» запустили хештег в поддержку Кокорина
  • РИА Новости

В сети набирает популярность хештег #ОставьтеКокорина в поддержку нападающего «Зенита». Накануне ФК «Сочи» объявил о переходе футболиста в команду на правах аренды до конца сезона.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО за серию потасовок в центре Москвы. В сентябре 2019 года Кокорин вышел на свободу, но «Зениту» отказали во включении футболиста в заявку на сезон.

Ранее сообщалось, что Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча.

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