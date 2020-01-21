Тренер «Фейеноорда»: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас

Короткая ссылка
Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат отреагировал на переход нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Тренер «Фейеноорда»: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на «Сочи» нет такого давления, как на «Фейеноорд».

«Парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право», — добавил специалист.

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО, клуб не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 

21 января было объявлено о переходе Кокорина, арендой которого интересовался «Фейеноорд», в «Сочи».

Ранее в «Сочи» прокомментировали аренду Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить