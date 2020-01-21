Тренер «Фейеноорда»: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат отреагировал на переход нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на «Сочи» нет такого давления, как на «Фейеноорд».

«Парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право», — добавил специалист.

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО, клуб не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

21 января было объявлено о переходе Кокорина, арендой которого интересовался «Фейеноорд», в «Сочи».

Ранее в «Сочи» прокомментировали аренду Кокорина.