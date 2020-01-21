В «Сочи» прокомментировали аренду Кокорина
- Reuters
«Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в Сочи, чтобы посмотреть на Александра», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.
Отмечается, что Кокорин ещё не прибыл в расположение команды.
17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО, клуб не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды.