Кокорин перейдёт в ФК «Сочи» на правах аренды
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- РИА Новости
По словам Рубашко, которые передаёт ТАСС, 28-летний форвард перейдёт в команду на правах аренды до завершения нынешнего сезона.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков по итогам 18 матчей.
17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО, клуб не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram.