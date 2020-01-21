Кокорин перейдёт в ФК «Сочи» на правах аренды

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Кокорин перейдёт в ФК «Сочи» на правах аренды
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам Рубашко, которые передаёт ТАСС, 28-летний форвард перейдёт в команду на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков по итогам 18 матчей.

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО, клуб не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить