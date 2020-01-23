По пути Дзюбы: почему аренда в «Сочи» может стать спасением карьеры Кокорина

Переход Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» до конца текущего сезона на условиях аренды может пойти на пользу нападающему. Об этом в комментарии RT заявил бывший футболист питерского клуба Алексей Игонин. Кокорин рисковал осесть на скамейке запасных в Петербурге, в то время как в стане аутсайдера РПЛ может раскрыться и повторить путь, который Артём Дзюба прошёл два года назад перед домашним чемпионатом мира.

Аренда нападающего Александра Кокорина в «Сочи» стала самым обсуждаемым событием в зимнее межсезонье Российской премьер-лиги. Ещё недавно форварда рассматривали в «Зените» как игрока основной обоймы, чьего возвращения с нетерпением ждали после освобождения из колонии. Во вторник же он стал девятым футболистом петербургского клуба, который с берегов Невы отправился на Чёрное море.

Трансфер стал неожиданным как для болельщиков, так и для самого футболиста. Его агент и отчим Кирилл Логинов утверждал, что Кокорин не собирается уходить в аренду и не подписывал соответствующего соглашения с «Сочи». При этом главный тренер «Зенита» Сергея Семак тоже дал понять в социальных сетях, что не хотел бы отпускать игрока.

Тем не менее оценку данному событию лучше всего давать с точки зрения того, как оно способно повлиять на самого футболиста. Хотя Кокорин может не одобрять решения руководства клуба, не исключено, что для его карьеры в текущих обстоятельствах смена обстановки может быть крайне полезна.

Ещё каких-то четыре месяца назад Кокорин находился в белгородской исправительной колонии, не имея возможности тренироваться в составе команды и даже просто поддерживать необходимую для профессионального спортсмена форму. В таком состоянии футболист пробыл почти год, жалуясь при этом на проблемы с больными коленями. Если среди специалистов и находились оптимисты, которые уверяли, что Кокорин ещё вернётся в большой футбол, то они делали оговорку — на это потребуется много времени, а возвращение в топ-клуб лучше отложить на более поздний срок.

После освобождения Кокорин только проводил тренировки с основной командой под руководством Семака и принял участие в первом зимнем сборе в Катаре. Чтобы сразу заиграть в «Зените» и помочь ему оформить чемпионство, этого может быть недостаточно. Когда игрок из-за тяжёлой травмы пропускает больше года, ему для полноценного возвращения необходимо пройти промежуточную стадию. Кокорин находится в очень похожем положении, и аренда в «Сочи» как раз может стать таким спасательным кругом.

Нельзя забывать, что «Зенит» — это клуб, который может позволить себе широкую ротацию на каждой позиции, роль нападающего при этом не является исключением. В команде уже собраны такие мощные форварды, как Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. В ближайшее время должен вернуться в строй Малком, а он из-за травмы колена провёл без футбола меньше времени, чем Кокорин. 28-летний игрок может просто не выдержать конкуренции в такой компании. Варианты с переходом с центра атаки на фланг маловероятны, так как требования к физической подготовке возрастут.

Сейчас оценить форму Кокорина можно только по одному тайму в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом», в котором форвард забил три мяча и отдал голевую передачу Дзюбе. Конечно, это неплохой показатель, но он не должен вводить в заблуждение, учитывая слабость соперника. На этом фоне Александр демонстрировал и скорость, и удар, и технику, так как соперники во многом просто позволяли ему это делать. Так что о полноценном возвращении нападающего на свой уровень, показанный осенью позапрошлого года, пока рано говорить.

О благотворном влиянии краткосрочной аренды мог бы рассказать Артём Дзюба. Перед чемпионатом мира он впал в немилость у Роберто Манчини и вторую половину сезона был вынужден провести в тульском «Арсенале». Конечно, тогда у Дзюбы не было проблем ни со здоровьем, ни с формой, но в «Зените» его перспективы на тот момент были столь же туманны, как сейчас у Кокорина. Дзюба достойно выдержал это испытание и не только подтвердил, что остаётся одним из ведущих нападающих страны, но и пробился в сборную на мундиаль. Кокорин в национальную команду не проходил и до заключения под стражу, однако грядущий Евро-2020 вполне может мотивировать Александра хорошо проявить себя в «Сочи».

В том, что в сочинском клубе, занимающем последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ, Кокорин получит много игрового времени и гарантированное место в составе, вряд ли стоит сомневаться. Если нападающий уверен, что он действительно находится в хорошей форме, то ему не составит труда выиграть конкуренцию у Дмитрия Полоза и Антона Заболотного — своих же недавних партнёров по «Зениту».

К тому же «Сочи» предстоит весной провести на одну игру больше из-за переноса матча с «Оренбургом», в результате у клуба будет пять встреч за 20 дней. В этих условиях ценность Кокорина как футболиста, способного усилить команду, может возрасти.

Есть и ещё один немаловажный фактор — летом у Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом». Продлить его и получить более выгодные условия или хотя бы сохранить старые будет легче, если выходить на поле в футболке «Сочи», а не сидеть на скамейке запасных в форме «Зенита». Кроме того, другие клубы в случае успешного выступления Александра в составе дебютанта РПЛ тоже могут заинтересоваться нападающим.

Также по теме Мусаев, Игнатов и Лысов: молодые российские футболисты, которым стоит сменить команду В начале года состоялось сразу несколько знаковых трансферов с участием молодых российских футболистов, которым необходима игровая...

С тем, что аренда способна помочь Кокорину перезапустить карьеру, согласен бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин.

«Если Александр будет играть в «Сочи» в основном составе, то, конечно, переезд пойдёт ему на пользу. Потому что в «Зените», похоже, не уверены, что место в основе для него найдётся. Как известно, лучше играть, чем сидеть на скамейке. Очень сложно сказать, в какой он сейчас форме, это очень индивидуально. С одной стороны, прошло много времени после травмы, с другой — у Кокорина в течение долгого времени не было практики», — сказал Игонин RT.

В то же время уход из «Зенита» будет означать, что Кокорин в этом году уже не сможет побороться вместе с командой за золотые медали чемпионата России. Но само возвращение в профессиональный футбол бывает порой важнее всяких титулов. К тому же Кокорину только 28 лет, и в этом возрасте он вполне может пережить новый расцвет карьеры. Так, по мнению Игонина, в будущем вариант с переходом форварда в клуб, который будет бороться за титулы, вполне возможен.

«Думаю, Саша может ещё оказаться в топ-клубе. В том же «Зените». Что касается Европы, то тут, думаю, о грандах речь не идёт. Возможно, что-то и получилось бы раньше, когда он был на пике формы, но теперь время упущено. Вообще, в этом плане многое зависит не только от возможностей Александра, но и от его желания. Как мы видим, игроки, добившиеся чего-то в чемпионате России, часто не спешат ехать за рубеж», — очертил перспективы Кокорина Игонин.