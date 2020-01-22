Агент заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита» в аренду в «Сочи»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не намерен переходить в «Сочи» на правах аренды.

«Александр в аренду не собирается. Он находится в расположении «Зенита». Я не готов за кого-то что-то объяснять, спросите у клуба «Сочи», как они объяснят появившуюся у них информацию. Мы никакого арендного соглашения с «Сочи» не подписывали», — приводит слова Логинова ТАСС.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом».

Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».