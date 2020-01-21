Семак о ситуации с Кокориным: моё мнение не поменялось, он нам нужен
- globallookpress.com
Один из болельщиков клуба попросил Семака прокомментировать решение по Кокорину в Instagram. Мужчина возмутился тем фактом, что ранее руководство «Зенита» высказывалось о намерении сохранить нападающего в команде.
«Моё мнение не поменялось. Кокорин нам нужен», — написал Семак.
Другому фанату, спросившему, зачем «Зенит» отдаёт Кокорина, специалист ответил так: «Вопрос не по адресу».
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил катарский «Аль-Увайнах» в товарищеском матче, а выведший партнёров с капитанской повязкой Кокорин оформил хет-трик.