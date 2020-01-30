Минимальные затраты и высокий потенциал: какие преимущества может дать «Спартаку» аренда Соболева

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды. По информации СМИ, сумма компенсации составит €500 тыс., а за последующее право выкупа контракта московский клуб будет обязан выплатить дополнительно €4,5 млн. Какие преимущества десятикратному чемпиону России может дать трансфер одного из лучших бомбардиров РПЛ — в материале RT.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжит карьеру в московском «Спартаке». Как сообщили в руководстве самарского клуба, ближайшие полгода он проведёт в стане красно-белых на правах аренды, а впоследствии десятикратный чемпион России будет иметь приоритетное право на приобретение футболиста.

«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока. Он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашей команды. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Ещё раз хочу поблагодарить Александра за работу и пожелать ему удачи и успехов», — заявил председатель совета директоров самарского коллектива Александр Фетисов.

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Ещё несколько дней назад, по информации СМИ, фаворитами в борьбе за Соболева считались московские «Динамо» и ЦСКА, а также казанский «Рубин», но в итоге оказалось, что нападающий продолжит карьеру в «Спартаке». Возможно, это связано с тем, что бело-голубые сделали ставку на экс-форварда «Млада-Болеслава» Николая Комличенко, а двух других претендентов не устроила высокая трансферная стоимость Александра. Сообщалось, что вкупе с агентскими выплатами она достигала порядка €8 млн. И это притом, что нынешний контракт футболиста истекает летом 2020 года (по информации Transfermarkt).

Для «Спартака» же аренда Соболева вполне может считаться выгодной сделкой: клуб избежал сиюминутных многомиллионных выплат и усилился перед весенней частью чемпионата. Сумма компенсации за аренду составила, по данным Transfermarkt, символические по нынешним меркам €500 тыс., а Доменико Тедеско получил возможность поработать с игроком и составить о нём впечатление перед тем, как окончательно дать согласие на его покупку. И если Александр придётся не ко двору, красно-белые смогут отказаться от выкупа его контракта и уберечь себя от выплаты дополнительных €4,5 млн, в которые, как сообщают СМИ, оценивается выкуп его контракта.

Приобретение Соболева особенно ценно в связи с дефицитом российских футболистов высокого уровня. В условиях лимита на легионеров покупка талантливых доморощенных исполнителей стала особенно затратной, а суммы компенсаций зачастую сильно превышают реальную стоимость игроков. Но формат данной сделки практически гарантированно страхует «Спартак» от переплаты, что особенно важно для коллектива в свете летней трансферной кампании. Тогда клуб потратил, как сообщалось, около €40 млн евро, чем практически лишил себя возможности усилиться зимой.

Что касается игровых аспектов, то приход Соболева также можно рассматривать как удачный шаг «Спартака». После ухода Луиса Адриано и Зе Луиша в команде не осталось форвардов таранного типа, которые могли бы как успешно бороться за мячи на втором этаже, так и создавать себе моменты сами. Приглашённый им на замену Эсекьель Понсе оказался не способен на это, из-за чего страдала вариативность нападения красно-белых (Джордан Ларссон больше действует из глубины и гораздо комфортнее чувствует себя в контратаках).

Да, аргентинец с семью мячами является лучшим бомбардиром «Спартака» в нынешнем сезоне. Но два из них были забиты в ворота «КамАЗа» в Кубке России, ещё два — «Туну» в квалификации Лиги Европы, и лишь три пришлись на игры чемпионата страны. И это при том, что таковых в активе Эсекьеля набралось 16.

Кроме того, ввиду не самых выдающихся габаритов и отсутствия нужных игровых качеств, Понсе не смог стать полноценной заменой Зе Луишу и зачастую смотрелся инородным телом в атакующих схемах коллектива. Как следствие, нерегулярное появление в основном составе и критика со стороны болельщиков и журналистов.

Соболев же способен сыграть полноценного центрфорварда и не только скидывать мячи партнёрам, но и завершать атаки. В этом сезоне Александр уже доказал, что способен успешно проявлять себя и как ассистент, и как бомбардир, о чём свидетельствуют три результативные передачи и десять голов в 18 матчах РПЛ.

При этом необходимо учитывать, что все успехи Соболева были достигнуты в не самой сильной команде. После 19 туров «Крылья Советов» имеют в активе 18 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Да, состав самарцев нельзя назвать слабейшим в РПЛ, но по уровню мастерства игроки явно уступают визави из «Спартака». В условиях большей конкуренции и с более высококлассными партнёрами Александр может проявить себя ещё ярче и продолжить борьбу за звание лучшего бомбардира лиги. На данный момент он уступает Артёму Дзюбе всего один мяч.

Кроме того, переход в «Спартак» может положительно сказаться на мотивации самого игрока. В нынешнем сезоне Соболев ярко смотрелся в первой половине сезона, но постепенно сник. Не исключено, что виной тому результаты «Крыльев», которые обречены были вести борьбу если не за выживание, то в лучшем случае за место в десятке. В таких условиях футболисту было очень тяжело сохранить позитивный настрой, что моментально сказалось на его показателях. Так, в последних шести встречах национального первенства он ни разу не отличился.

Переезд в Москву может стать для нападающего глотком свежего воздуха и необходимым импульсом. Пребывание в компании с игроками сборной России Георгием Джикией, Романом Зобниным и Зелимханом Бакаевым, чемпионом мира 2014 года Андре Шюррле и одним из лидеров национальной команды Чехии Алексом Кралом будет способствовать тому, чтобы он начал прогрессировать. Да, «Спартак» от «Крылья Советов» в турнирной таблице отделяют всего четыре очка, но в целом он обладает значительно большим потенциалом и запасом прочности, чтобы решать самые высокие задачи.

Помимо прочего, переход может положительно отразиться на перспективах Соболева в сборной России. Безусловно, однажды Александр уже успел заслужить право играть за национальную команду своими выступлениями за самарцев, но в столице его шансы попадать туда регулярно значительно увеличиваются. Футболистам гораздо проще привлечь к себе внимание в составе одного из самых популярных клубов страны, чем в провинциальном коллективе. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым сможет оценить игрока не только в условиях жёсткой конкуренции, но и под прессом надежд болельщиков, которые будут ждать от него сиюминутных результатов.

Однако зрительский фактор вызывает и опасения в вопросе аренды Соболева. Фактически, нападающий может быть лишён времени на раскачку и будет обязан практически сразу начать доказывать свою профпригодность. В противном случае он рискует попасть в опалу у болельщиков красно-белых, которые в последнее время всё больше концентрируются на травле отдельных футболистов, а не поддержке коллектива. В подобных условиях Александр рискует потерять уверенность в себе, что может негативно отразиться на его результатах.

Кроме того, серьёзным испытанием для него станет более высокий уровень конкуренции. Достаточно вспомнить, что Соболев не смог доказать свою состоятельность тренерскому штабу сборной России, вследствие чего не появился на поле в матчах с Шотландией и Кипром. Именно с этого момента и началась безголевая серия Александра в РПЛ, которую многие поспешили связать с неудачным опытом пребывания в стане главной команды страны.

Таким образом, приглашение Соболева не лишено доли риска, но её нельзя назвать слишком серьёзной. Как минимум ввиду не самых серьёзных трат, на которые обязал себя «Спартак». В сравнении с покупкой Гуса Тиля за €18 млн, аренда форварда «Крыльев Советов» кажется хорошим вариантом.