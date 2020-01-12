СМИ: «Рубин» отказался от приобретения Соболева и поборется за Комличенко

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Казанский футбольный клуб «Рубин» отказался от идеи трансфера нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
СМИ: «Рубин» отказался от приобретения Соболева и поборется за Комличенко
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы вступали в переговоры, но не пришли к компромиссу.

Приоритетным же вариантом для главного тренера коллектива из столицы Татарстана Леонида Слуцкого является российский форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко, на которого также претендует московское «Динамо».

Отмечается, что у «Рубина» больше шансов заполучить игрока, так как спортивный директор казанцев Олег Яровинский раньше тесно сотрудничал с Виктором Колларжем, представителем Комличенко в Чехии. Ситуация по возможному переходу должна проясниться на следующей неделе.

В настоящее время «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 19 очков после 19 туров.

Ранее Слуцкий назвал задачу «Рубина» на текущий сезон.

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