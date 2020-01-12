Слуцкий назвал задачу «Рубина» на текущий сезон

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в текущем сезоне цель команды — сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На остаток сезона цель — сохранить прописку в РПЛ. Находимся в очень опасной позиции, зоне стыковых матчей. Может, задача не такая амбициозная, но очень сложная. У «Рубина» молодая команда, многие футболисты в аренде. Команду трясло в последнее время, так что задача — стабилизировать состав и сохранить место в элитном дивизионе», — заявил Слуцкий в интервью «Ак Барс» ТВ».

В настоящее время «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 19 очков после 19 туров.

Ранее Слуцкий рассказал, почему решил вернуться в российский футбол.