Слуцкий рассказал, почему решил вернуться в российский футбол

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что испытывал большое желание вернуться в Россию, а также назвал казанский клуб одним из самых недооценённых в стране.

«Всему своё время. Был посыл и желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. Теперь появилось внутреннее большое желание вернуться назад. «Рубин» сделал очень интересное предложение. Это одна из самых недооценённых команд России. Отличные традиции, богатая история и хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Надо это исправлять», — заявил Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».

До «Рубина» Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Ранее Тарасов заявил, что чувствует уважение со стороны футболистов «Рубина».