Слуцкий рассказал, почему решил вернуться в российский футбол

Короткая ссылка
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что испытывал большое желание вернуться в Россию, а также назвал казанский клуб одним из самых недооценённых в стране.
Слуцкий рассказал, почему решил вернуться в российский футбол
  • @fcrk
  • Twitter

«Всему своё время. Был посыл и желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. Теперь появилось внутреннее большое желание вернуться назад. «Рубин» сделал очень интересное предложение. Это одна из самых недооценённых команд России. Отличные традиции, богатая история и хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Надо это исправлять», — заявил Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ». 

До «Рубина» Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Ранее Тарасов заявил, что чувствует уважение со стороны футболистов «Рубина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить