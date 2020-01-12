Тарасов заявил, что чувствует уважение со стороны футболистов «Рубина»
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- РИА Новости
«Я полгода восстанавливался после травмы, о подписании речи не идёт. Нужно посмотреть, в какой форме я нахожусь, однако я много тренировался, потому за себя не переживаю. Чувствую себя отлично. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам», — цитирует Тарасова Sport24.
Также футболист признался, что чувствует уважение других игроков команды.
«Сегодня был приятный момент: когда сидели у врачей, остался последний кабинет, сказали, чтобы пропустили самого опытного, и меня пропустили. Уважение среди игроков чувствуется. А я воспитанный, сижу, жду, меня пропустили — приятно», — добавил футболист.
Решение относительно будущего Тарасова будет приниматься тренерским штабом «Рубина» по итогам сборов.
Ранее Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол.