Поражение «Ювентуса», осечка «Ливерпуля» и тяжёлая победа «Реала»: события дня в европейском футболе

Несмотря на очередной гол Криштиану Роналду, «Ювентус» на выезде уступил «Наполи» и позволил «Интеру» и «Лацио» приблизиться к себе в турнирной таблице Серии А. «Ливерпуль» сенсационно сыграл вничью с «Шрусбери Таун» в Кубке Англии, а «Реал» с минимальным счётом одержал победу над «Вальядолидом» и вышел на первое место в Примере. Главные события воскресенья в европейском футболе — в материале RT.

Десять мячей от манчестерских команд

В воскресенье в Англии состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка страны — на поле вышли три гранда: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Обе команды из Манчестера не испытали ни малейших проблем.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера на выезде отправили шесть безответных мячей в ворота «Транмир Роверс». Коллектив из третьего по силе дивизиона Англии ничего не смог противопоставить грозному сопернику, который действовал близким к основному составом (0:6).

В свою очередь, «горожане» принимали ведущий борьбу за возвращение в АПЛ «Фулхэм» и также спокойно переиграли уступающего в классе соперника — 4:0. Уже в начале хозяева отличились дважды, а после перерыва дубль за четыре минуты оформил Габриэл Жезус.

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© ManCity

Расслабленность «Ливерпуля» и камбэк «Шрусбери»

Зато в кубковом матче между «Шрусбери Таун» и «Ливерпулем» произошла настоящая сенсация. Лидер АПЛ ехал в гости к середняку Первой лиги с мыслями о лёгкой победе, и Юрген Клопп ожидаемо провёл ротацию состава, оставив на скамейке запасных многих лидеров — шанс получили молодые воспитанники клуба.

Уже в начале встречи один из них, 18-летний Кёртис Джонс, открыл счёт. Примечательно, что на предыдущей стадии Кубка Англии он же забил «Эвертону». Сразу после перерыва хозяева отметились автоголом, после чего маститые гости окончательно успокоились, за что и были наказаны.

Главным героем в составе «Шрусбери» стал нападающий Джейсон Каммингс. В середине второго тайма тренер бросил его в бой спасать игру, и уже спустя пять минут шотландец реализовал пенальти. А ещё через десять форвард легко обыграл двоих соперников и спокойно покатил мяч в створ ворот — 2:2.

Лишь после этого футболисты «Ливерпуля» активизировались. Клопп даже выпустил на поле Мохаммеда Салаха с Роберто Фирмино на радость местным зрителям. Но поразить ворота скромного соперника звёзды мерсисайдцев не успели. Таким образом, действующего победителя Лиги чемпионов ждёт переигровка, которая вряд ли входила в планы Клоппа.

Долгожданное лидерство «Реала» и ноль ударов в створ ворот Куртуа

Тем временем в испанской Примере произошла смена лидера. «Реал» воспользовался осечкой «Барселоны», с минимальным счётом обыграв «Вальядолид» и впервые за сто дней возглавив турнирную таблицу.

Несмотря на то что мадридцы владели подавляющим преимуществом, они никак не могли поразить ворота соперника. При этом хозяева не беспокоили голкипера «Реала» — за 90 минут игроки «Вальядолида» ни разу не пробили в створ ворот Тибо Куртуа.

В итоге подопечные Зинедина Зидана вырвали победу незадолго до финального свистка благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. После подачи от угла поля защитник Хосе Игнасио Начо переправил мяч в створ. Показательно, что нападающие «Реала» не смогли отличиться в пятом матче Примеры подряд.

Месть «Наполи» и очередной гол Роналду

Пожалуй, главный матч игрового дня состоялся в Италии, где лидер Серии А «Ювентус» приехал в гости к «Наполи». Это противостояние традиционно считается крайне принципиальным. На сей раз оно было ещё интереснее, так как нынешний главный тренер туринцев Маурицио Сарри на протяжении трёх лет возглавлял неаполитанцев и переход в стан злейшего врага там ему не простили.

Ещё до игры в Неаполе начали появляться оскорбительные баннеры, адресованные Сарри, а во время матча фанаты хозяев не переставая посылали ему проклятия с трибун. При этом сама встреча поначалу получалась не слишком интересной. В первом тайме команды не сумели открыть счёт и практически не создавали моментов.

Зато сразу после перерыва Пётр Зелиньски поразил ворота туринцев после того, как Войцех Щенсны неудачно отбил мяч перед собой. А уже в концовке встречи Лоренцо Инсинье удвоил преимущество «Наполи» — Щенсны снова не спас.

Единственным приятным событием для «Юве» стал очередной мяч Криштиану Роналду. Португалец оформил гол престижа и продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до восьми матчей. Победа осталась за «Наполи», который текущий сезон откровенно проваливает. Однако ради собственных болельщиков подопечные Дженнаро Гаттузо собрались и поставили подножку действующему чемпиону.

Римское дерби и нелепые ошибки вратарей

В воскресенье в Италии хватало и других интересных событий. Так, одержавший 11 побед подряд «Лацио» в римском дерби противостоял «Роме». Однако Чиро Иммобиле с партнёрами наверняка постараются как можно скорее забыть этот матч, ведь соперник смотрелся на голову сильнее. Хозяева владели мячом 67% игрового времени и нанесли по воротам 16 ударов против трёх у соперника, но вынуждены были довольствоваться ничьей.

Команды обменялись голами в середине первого тайма. Стоило Томасу Стракоше неудачно сыграть на выходе и позволить Эдину Джеко открыть счёт, как Пау Лопес после подачи углового необъяснимым образом выпустил мяч прямо на ногу Франческо Ачерби.

Во втором тайме «Рома» имела немало моментов для того, чтобы вырвать победу, и даже заработала пенальти, но судья отменил его после просмотра повтора. Стракоша же сполна реабилитировался за свою ошибку, совершив несколько впечатляющих сейвов. Таким образом, «Лацио» удалось добиться крайне нелогичной ничьей, но рекордная победная серия команды оборвалась.

Мяч Найнгголана собственной команде и гнев Конте

В свою очередь, «Интер» сыграл вничью в третьем матче Серии А подряд и не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса». На этот раз нерадзурри дома не смогли обыграть «Кальяри». Хозяева вели в счёте большую часть встречи, но в концовке позволили отметиться неожиданным дальним ударом Радже Найнгголану, права на которого до сих пор принадлежат «Интеру».

При этом в добавленное время подопечные Антонио Конте остались в меньшинстве. Автор гола Лаутаро Мартинес настолько жёстко отреагировал на спорный эпизод на чужой половине поля, что рефери Джанлука Манганьелло вынужден был удалить сначала его, а затем и резервного вратаря Томмазо Берни.

После финального свистка Конте не сдержал эмоций, выбежав на поле и эмоционально высказавшись в адрес рефери. Теперь тренер, скорее всего, получит длительную дисквалификацию.

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© Inter

Дубль Неймара и посвящение Брайанту

Во Франции очередную победу одержал уверенно лидирующий в чемпионате ПСЖ. В 21-м туре парижане без особых проблем на выезде обыграли крепкий «Лилль» благодаря дублю Неймара.

Теперь на счету бразильца значатся 13 мячей в 13 матчах Лиги 1 — он не уходит с поля без гола уже седьмой тур подряд. Один из голов в Лилле нападающий отпраздновал, показав на пальцах цифру 24. Так он почтил память погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта. Под этим номером баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

⚠ Neymar, tras marcar con el PSG, le ha dedicado el gol a Kobe Bryant



#24 🙏 pic.twitter.com/bRwuzz3c4c — Diario SPORT (@sport) January 26, 2020

Жуткий инцидент с хэппи-эндом

Не обошёлся отчётный тур чемпионата Франции и без собственных пугающих событий. В середине первого тайма матча «Лион» — «Тулуза» на поле без сознания рухнул полузащитник хозяев Мартен Терье. Футболисту была оказана экстренная медицинская помощь, его унесли с поля на носилках.

Выглядело это пугающе, но, к счастью, всё обошлось. В «Лионе» после матча заявили, что причиной обморока стало падение кровяного давления, а состояние игрока нормализовалось. С аутсайдером же «Олимпик» уверенно справился — 3:0.

Martin Terrier s'est effondré sur la pelouse du Groupama Stadium à la 20e minute contre Toulouse, victime d'un malaise. Il a été évacué sur civière et remplacé par Karl Toko Ekambi https://t.co/4rjqUfrBrNpic.twitter.com/mJygAB8pmz — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2020

Первая победа Кудряшова

Тем временем защитнику сборной России Фёдору Кудряшову удалось одержать первую победу в составе «Антальяспора». В матче 19-го тура чемпионата Турции команда россиянина на выезде разгромила «Денизлиспор» — 3:0.

Сам Кудряшов провёл на поле все 90 минут на позиции левого защитника, но результативными действиями не отметился. Зато мяч забил бывший нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович. Для «Антальяспора» важность этой победы сложно переоценить, ведь подопечные Тамера Туна ведут непростую борьбу за выживание, а набранные в Денизли три очка помогли им подняться на 15-е место в таблице.