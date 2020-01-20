Дубль Роналду, удаление Балотелли, пас Бекера и дебют Кудряшова: события дня в европейском футболе

Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Пармой» и помог «Ювентусу» оторваться от «Интера» в турнирной таблице Серии А. Голевая передача вратаря Алисона Бекера помогла «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. А защитник сборной России Фёдор Кудряшов дебютировал в турецком «Антальяспоре» с разгромного поражения. Главные события воскресенья в европейском футболе — в материале RT.

Рекорд «Ливерпуля» и 150-я победа Клоппа

В Англии «Ливерпуль» сделал очередной шаг к завоеванию чемпионства. Подопечные Юргена Клоппа принимали «Манчестер Юнайтед» и не оставили ни шанса номинально грозному сопернику. Гости пытались удивить мерсисайдцев расстановкой с тремя центральными защитниками, но количество в качество в данном случае не переросло. Коллектив Уле-Гуннара Сульшера регулярно допускал провалы в обороне.

А уже на 13-й минуте МЮ пропустил после подачи углового. Игроки манкунианцев не уследили в штрафной за Вирджилом ван Дейком, и он легко продавил 19-летнего Брендона Уильямса. Впоследствии хозяева имели немало шансов забить, а два их мяча судья отменил из-за нарушений правил. Соперник же практически не приближался к чужим воротам и не тревожил Алисона Бекера.

Лишь во втором тайме у «Манчестера» стало что-то получаться, но команда не сумела реализовать свои моменты. Бекер же в концовке отметился голевой передачей. В добавленное арбитром время он выбил мяч на Мохаммеда Салаха, а тот убежал к чужим воротам и поставил точку в матче.

Таким образом, Алисион стал первым вратарём «Ливерпуля» почти за десять лет, который отметился ассистом в АПЛ. В марте 2010-го Пепе Рейна помог отличиться Фернандо Торресу в игре с «Сандерлендом».

Команда также продолжает переписывать всевозможные рекорды. Так, красные продлили беспроигрышную серию в одном сезоне чемпионата Англии до 22 игр и переписали клубное достижение, датируемое ещё сезоном-1933/34. А для Клоппа данная победа стала юбилейной — 150-й — во главе «Ливерпуля».

В свою очередь, «Лестер» на выезде уступил «Бёрнли», прервавшему свою четырёхматчевую серию поражений (1:2). Теперь подопечные Брендана Роджерса, идущие на третьей строчке в таблице АПЛ, уступают «Ливерпулю» 19 очков. При этом у мерсисайдцев есть матч в запасе.

Эстетский гол Месси и непростой дебют Сетьена

В Испании главным событием игрового дня, пожалуй, стал дебют Энрике Сетьена в роли главного тренера «Барселоны». И соперник для первого матча у каталонцев был самый что ни на есть удобный — скромная «Гранада». К тому же сине-гранатовые играли дома.

Но на деле фаворит испытал огромные проблемы и едва не лишился очков. Гости приехали в Барселону с надеждой не пропустить и все силы отдали на защиту собственных ворот. «Барса» владела мячом 82% времени, нанесла 18 ударов по воротам, но забила лишь один мяч — за 15 минут до финального свистка.

Зато гол команды получился по-настоящему эстетским. В красивой комбинации хозяев хватило места сразу двум передачам пяткой, а Лионель Месси после паса Артуро Видаля спокойно покатил мяч в створ.

Ужасная игра Черышева и замена в конце первого тайма

А вот для Дениса Черышева отчётный игровой день получился, мягко говоря, неудачным. В матче 20-го тура Примеры с «Мальоркой» он впервые в новом году вышел на поле в стартовом составе, но уже в концовке первого тайма был заменён. К тому моменту «Валенсия» уступала с разгромным счётом.

Была ли эта рокировка связана с очередной травмой или нет, не сообщается, но, по словам главного тренера Альберта Селадеса, Денис «не мог продолжать игру». Болельщики же остались крайне недовольны действиями россиянина и после игры на официальном сайте клуба призывали его отправляться в Китай. Замена «Валенсии» не помогла, и «летучие мыши» потерпели поражение — 1:4.

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Четыре мяча «Баварии» и 20-й гол Левандовски

В Германии «Бавария» на выезде разгромила «Герту» и вернулась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Берлинцы храбро оборонялись целый час и порой буквально выносили мяч с ленточки. Но после гола Томаса Мюллера на 60-й минуте хозяева рассыпались и пропустили ещё трижды.

Одним из отличившихся стал Роберт Левандовски, для которого реализованный пенальти стал юбилейным, 20-м мячом в текущем сезоне чемпионата Германии. Форвард сравнялся с Тимо Вернером в гонке бомбардиров, при этом ещё один гол поляка судья отменил после просмотра видеоповтора из-за атаки на вратаря.

Достижение Ибрагимовича и курьёзная ошибка Доннаруммы

В Италии «Милан» продолжает приходить в себя после возвращения в клуб Златана Ибрагимовича. В воскресенье россонери дома не без труда обыграли «Кальяри» и впервые в текущем сезоне одержали три победы подряд с учётом Кубка страны. Впрочем, терять очки команда не имела морального права — нужно было почтить память ушедшего накануне из жизни легендарного защитника «Милана» Марио Бергамаски. Игроки хозяев вышли на поле с траурными повязками.

Но уже на шестой минуте Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку, слишком далеко выбежав из ворот, и позволил Йенсу Ларсену перебросить себя. Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли собрались и добились волевой победы — 3:2. Первый дубль команды в сезоне оформил Иван Перишич.

Златан Ибрагимович на этот раз результативными действиями не отметился, но побил один рекорд. Он быстрее всех в истории чемпионатов Италии одержал в нём 150 побед. На это ему понадобилось 222 матча. Швед переписал достижение экс-футболиста «Интера» Эстебана Камбьяссо.

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Осечка «Интера» и 16 ударов по воротам

Другой миланский коллектив, «Интер», потерял очки во втором матче подряд. И если ничью с прилично выступающей «Аталантой» ещё можно объяснить, то осечку в игре с аутсайдером «Лечче» понять сложно. По ходу матча чёрно-синие владели подавляющим преимуществом, нанесли по воротам соперника 16 ударов, попадали в штанги, но открыть счёт сумели только на 71-й минуте благодаря точному удару вышедшего на замену Алессандо Бастони. Для него данный гол стал дебютным в составе команды.

Однако после своего гола «Интер» тут же пропустил ответный мяч. Капитан Марко Манкозу воспользовался прострелом с фланга и в касание отправил снаряд в сетку. Мало того, в концовке «Лечче» мог вырвать победу, но гостей после удара со штрафного спасла штанга. Стоит также отметить, что «Лечче» почти всю игру провёл в меньшинстве после удаления защитника Джулио Донати на 21-й минуте.

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Победа «Ювентуса» и невероятные цифры Роналду

Осечкой прямого конкурента просто не имел права не воспользоваться «Ювентус», который встречался с «Пармой». И туринцы набрали три очка, хоть и сделали это не без труда — 2:1.

Команду в очередной раз спас Криштиану Роналду. Португалец в этот вечер оформил дубль и довёл количество мячей, забитых в текущем сезоне Серии А, до 16. В гонке бомбардиров турнира он оторвался от Ромелу Лукаку и теперь уступает лишь Чиро Иммобиле (23).

Попутно Криштиану продлил до семи встреч серию матчей итальянского первенства, в которых он отличался забитыми голами. Нападающий стал первым футболистом туринцев за 15 лет, которому это удалось, после Давида Трезеге. В семи играх он записал на свой счёт 11 мячей (в последних трёх — шесть).

«Ювентус» же благодаря результативности своей главной звезды увеличил отрыв от «Интера» до четырёх очков. На шесть пока отстаёт одержавший 11 побед подряд «Лацио», но у римлян есть матч в запасе.

Несдержанность Балотелли и два дубля

Другим заметным событием в рамках игрового дня Серии А стало удаление Марио Балотелли. Завершившийся вничью матч его «Брешии» и «Кальяри» и без того получился богатым на события. Команды забили четыре мяча на двоих, а Эрнесто Торрегросса и Жоао Педро оформили дубли.

Балотелли же вышел на замену в концовке игры и уже спустя семь минут получил красную карточку. Сперва судья показал итальянцу горчичник за нарушение правил, но реакция Марио оказалась настолько агрессивной, что рефери вынужден был удалить футболиста. Сам форвард после игры даже не пытался оправдаться перед болельщиками.

«Невероятно, как один эпизод может изменить мнение о человеке. Я просто продолжу свою работу, у меня нет проблемы. Вы можете продолжать судить меня. Ваше право», — написал Балотелли в Instagram.

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Неудачное начало Кудряшова и борьба за выживание

Наконец, в воскресенье за турецкий «Антальяспор» дебютировал защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Первый матч в составе новой команды оказался для футболиста не самым удачным.

Подопечные Тамера Туна дома крупно уступили середняку чемпионата «Гёзтепе» (0:3), пропустив все три мяча ещё до перерыва. Сам Кудряшов провёл на поле всю встречу.

«Антальяспор» потерпел второе поражение подряд и продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве до 11 матчей. Фёдору на новом месте предстоит решить сложную задачу — помочь команде спастись от вылета из элитного дивизиона.