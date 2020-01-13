Победа «Реала» в Суперкубке, матч-триллер с участием Головина и два достижения Агуэро: события дня в европейском футболе

«Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти финального матча за Суперкубок Испании, прошедшего в Саудовской Аравии. Александр Головин принял участие в двух голевых атаках «Монако» и помог команде сыграть вничью с ПСЖ на выезде. А нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик во встрече с «Норвичем» и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории АПЛ. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Шесть мячей «Манчестер Сити» и 300-я победа Гвардиолы

«Манчестер Сити» вернулся на второе место в Английской премьер-лиге, воспользовавшись осечкой «Лестера». Команда Хосепа Гвардиолы на выезде разгромила аутсайдера «Астон Виллу» — 6:1. А главным героем встречи стал Серхио Агуэро. Аргентинец забил три мяча, отдал одну результативную передачу и поднялся на пятое место в гонке бомбардиров турнира, которую делит с Тэмми Абрахамом (у обоих по 13 голов).

Попутно форвард стал автором сразу пары знаковых статистических достижений. Во-первых, он со 177 голами теперь является лучшим иностранным бомбардиром в истории АПЛ. Серхио в этом списке опередил таких легенд, как Робин ван Перси и Тьерри Анри. Также Агуэро застолбил за собой лидерство по количеству хет-триков в Премьер-лиге, оторвавшись от Алана Ширера, теперь на его счету их уже 12.

Помимо прочего, аргентинец вышел на первое место по скорострельности в нынешнем сезоне среди игроков, появлявшихся на поле более чем в половине матчей своей команды. Он забивает с периодичностью один раз в 77 минут. Ближайшие преследователи — Мэйсон Гринвуд из МЮ и Джеймс Варди из «Лестера» — отмечаются в протоколах раз в 103,8 и 105,9 минуты соответственно.

Нельзя не отметить в составе МС Рияда Мареза и Кевина Де Брёйне. Алжирец оформил дубль за семь минут, а бельгиец отдал две голевые передачи и вырвался в лидеры текущего сезона АПЛ по количеству баллов за результативность наряду с Джейми Варди. Наконец, Хосеп Гвардиола одержал юбилейную 300-ю победу в 390-м матче в ведущих европейских лигах.

Смена лидера в Италии и невероятный рекорд Квальяреллы

А в чемпионате Италии в воскресенье состоялась смена лидера. Накануне «Интер» дома упустил победу над «Аталантой», и «Ювентус» получил возможность опередить нерадзурри. Команда Криштиану Роналду подарком с удовольствием воспользовалась и на выезде в непростом матче обыграла «Рому» — 2:1.

Причём судьба встречи была решена фактически в первые десять минут, когда туринцам удалось забить два мяча после розыгрышей стандартных положений. Сначала Мерих Демирал преобразовал в гол подачу со штрафного, а затем Роналду реализовал пенальти и записал себе в актив 14-й мяч в текущем сезоне Серии А. Мало того, он отметился голом в шестом туре подряд.

Правда, римляне не сдались и во втором тайме сделали всё, чтобы остановить соперника. Но забить им удалось лишь однажды, также с одиннадцатиметровой отметки.

Нельзя не отметить и достижение экс-форварда «Юве» Фабио Квальяреллы. 36-летний нападающий «Сампдории» отметился дублем в матче с «Брешиа» и стал первым футболистом в истории Серии А, который забивал во встречах турнира на протяжении 16 лет подряд. Первый мяч на свой счёт в национальном первенстве Квальярелла записал в 2005-м. А в прошлом сезоне с 26 точными ударами стал лучшим бомбардиром.

Серия пенальти и девятый выигранный финал Зидана

В Саудовской Аравии определился обладатель Суперкубка Испании. Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» состоялось в далёкой Джидде. В результате местные болельщики стали свидетелями далеко не самого яркого футбола. Команды откровенно опасались друг друга и не стремились рисковать. Опасные моменты, как и просто удары в створ, были в большом дефиците.

Чуть раскрылась игра лишь с началом дополнительного времени. В первом дополнительном тайме Витоло прорвался в штрафную соперника с левого фланга и сильно пробил в ближний угол, но «Реал» спас Тибо Куртуа. Правда, после небольшого перерыва бельгиец отметился уже со знаком минус, допустив ошибку на выходе при подаче углового. Но Куртуа сам же успел исправиться и парировал выстрел Альваро Мораты.

«Реал» ответил не менее остро, но Ян Облак справился не только с ударом Луки Модрича, но и с добиванием Мариано с линии вратарской. А в концовке подопечные Зинедина Зидана вовсе остались в меньшинстве после фола последней надежды в исполнении Федерико Вальверде.

В итоге судьба противостояния, как и в финале Лиги чемпионов 2016 года, решилась в серии пенальти. И вновь победителем вышел «Реал». Футболисты «Атлетико» не сумели реализовать две первых попытки. Сауль пробил в штангу, а удар Томаса Партея парировал Куртуа.

Таким образом, сливочные 11-й раз в своей истории стали обладателями Суперкубка Испании и уступают по этому показателю лишь «Барселоне», в активе которой 13 трофеев. Зидан же вовсе отметился впечатляющим достижением. Он выиграл все девять финалов с командой в качестве главного тренера (три — в ЛЧ, два — в Суперкубке УЕФА, два — в Клубном чемпионате мира и два — в Суперкубке Испании).

Четыре гола за 12 минут и спасение в «лотерее»

Также в воскресенье завершились матчи третьего раунда Кубка Испании. Из заметных событий стоит отметить невероятную скорострельность «Реала Сосьедад». Команда Примеры долго не могла взломать оборону скромной «Сеуты», представляющей четвёртый по силе дивизион, но в начале второго тайма забила четыре мяча за 12 минут. При этом дубль оформил Лука Фуэнтес Сангалли. А самую крупную победу игрового дня одержала «Севилья», отправившая пять безответных мячей в ворота «Эскобедо».

Если накануне Примера лишилась одного представителя в Кубке в лице «Хетафе», то в воскресенье все коллективы элиты пробились в 1/16 финала. Однако «Леванте» буквально прошёл по краю. Подопечные Пако Лопеса лишь в серии пенальти одолели команду Терсеры «Хаэн», хотя играли практически основным составом. Интересно, что начиная с 44-й минуты фавориты остались вдесятером из-за удаления Николы Вукчевича, а доигрывали встречу вдевятером после второй жёлтой карточки Эрика Кабако на 113-й.

Яркая игра Головина и шесть голов на двоих

Однако самый зрелищный из матчей воскресенья состоялся во Франции. «Монако» Александра Головина проводил первую встречу в Лиге 1 под руководством Роберто Морено Гонсалеса и сумел остановить ПСЖ, не терявший очков в чемпионате аж с 1 ноября прошлого года.

Команды продемонстрировали болельщикам открытый яркий футбол с большим количеством моментов и голов. Уже к седьмой минуте соперники обменялись забитыми мячами, а на 13-й монегаски неожиданно вышли вперёд. Отрадно, что в обеих результативных атаках принял участие Головин. В первом случае он обострил наступление тонкой передачей на Сеска Фабрегаса, а во втором буквально разрезал фланг обороны парижан, после чего Виссам Бен-Йеддер ворвался в штрафную и точно пробил.

Но парижане довольно быстро изменили ход неудачно складывавшегося матча. Сначала Фоде Балло-Туре неудачно подставился под удар Неймара и стал автором автогола, а затем бразилец уверенно реализовал пенальти, назначенный за снос Киллиана Мбаппе на левом углу штрафной.

Второй тайм получился куда менее богатым на события, но «Монако» всё же удалось уйти от поражения, причём гол Ислама Слимани получился крайне спорным. Форвард, получая мяч, явно находился в офсайде, но после просмотра повтора судьи решили, что последним снаряда коснулся кто-то из парижан.

Так монегаскам удалось на выезде остановить сильнейшую команду Франции, и активное участие в этом принял Головин, пусть и не набрав баллов за результативность. А самое любопытное, что уже через два дня команды встретятся вновь в рамках второго круга, но уже на стадионе Луи II.