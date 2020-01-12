Уникальный рекорд «Ливерпуля» и удачное возвращение Ибрагимовича в «Милан»: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» на выезде с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» и стал автором невероятного достижения, впервые в истории ведущих чемпионатов Европы набрав 61 очко в 21 матче. Пьер-Эмерик Обамеянг получил прямую красную карточку за грубейший подкат, а Златан Ибрагимович забил первый мяч после возвращения в «Милан». RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

20-я победа «Ливерпуля» и упущенные возможности «Тоттенхэма»

В центральном матче игрового дня АПЛ уверенно лидирующий в чемпионате «Ливерпуль» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм». Команда Жозе Моуринью горела желанием остановить подопечных Юргена Клоппа в родных стенах, но у неё ничего не вышло. Большую часть поединка гости владели преимуществом и спокойно контролировали ход встречи.

Первый опасный момент они создали уже на второй минуте, когда защитник сперва вынес мяч из пустых ворот после удара Роберто Фирмино, а затем Алекс Окслейд-Чемберлен на добивании попал в штангу. К середине тайма преимущество мерсисайдцев по владению мячом составляло невероятные 82% времени.

Когда ситуация на поле, казалось, начала немного выравниваться, «Ливерпуль» забил. На 37-й минуте Фирмино получил мяч на углу вратарской и не оставил голкиперу шансов. Правда, судьи просмотрели эпизод на предмет игры рукой у Джордана Хендерсона, но мяч в итоге засчитали.

Во втором тайме «Тоттенхэм» изо всех сил пытался отыграться, но соперник, как уже говорилось, контролировал и ход встречи, и мяч. Пару опасных моментов у ворот Алисона Бекера хозяева всё же организовали. Так, сразу после перерыва Лукас Моура из выгодной позиции бил в дальний угол, но немного не попал в створ. А в самой концовке Джованни Ло Чельсо в подкате пытался отправить мяч в ворота, но снаряд предательски прокатился вдоль «ленточки». В итоге коллектив Клоппа одержал очередную победу и продолжает уверенно двигаться к долгожданному чемпионству.

Попутно «Ливерпуль» стал автором невероятного достижения. В 21 матче сезона команда одержала 20 побед и один раз сыграла вничью, набрав 61 очко. Это рекордный показатель на данном отрезке для топ-5 европейских чемпионатов за всю историю.

Осечка «Лестера» и победная поступь «Саутгемптона»

При этом после игрового дня преимущество «Ливерпуля» над ближайшим преследователем выросло до 16 очков после того, как идущий на втором месте «Лестер» неожиданно проиграл дома скромному «Саутгемптону» — 1:2. Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали отличный ход и одержали четвёртую победу в последних пяти матчах. А ведь ещё совсем недавно команда располагалась в зоне вылета.

В Лестере соперники обменялись голами в начале встречи, а на 81-й минуте победу гостям принёс Дэнни Ингс. «Саутгемптон» провёл образцовую контратаку, и форвард уверенно реализовал выход один на один. Брендану Роджерсу после матча оставалось посетовать на то, что этот день стал не самым лучшим для его подопечных.

Стоит добавить, что в случае победы «Манчестер Сити» над «Астон Виллой» в выездном матче 22-го тура действующий чемпион Англии обойдёт «Лестер» и поднимется на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, хотя отставание от мерсисайдцев всё равно будет составлять 14 очков (притом что у подопечных Клоппа есть ещё матч в запасе).

Ничья «Арсенала» и страшный подкат Обамеянга

Вновь потерял очки и «Арсенал». В 21-м туре «канониры» одержали первую победу под руководством Микеля Артеты, да какую: обыграли дома «Манчестер Юнайтед» (2:0). Однако вслед за этим лондонцы на выезде разошлись миром с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Главным антигероем матча в их составе стал Пьер-Эмерик Обамеянг. В начале игры он открыл счёт, но на 67-й минуте заработал удаление. Форвард в грубейшем подкате нанёс повреждение Максимилиану Мейеру. О степени тяжести травмы пока ничего не сообщается, но голень немца в эпизоде с фолом соперника пугающе изогнулась.

Судья сначала показал Обамеянгу жёлтую карточку, но, посмотрев повтор и поняв, что Мейер не может продолжить игру, удалил нападающего.

Reuters

Разгромы от «МЮ» и «Челси» и дубль Рашфорда

А вот «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в субботу никаких проблем не испытали. Обе команды одержали уверенные победы с общим счётом 7:0. Манкунианцы после поражения от «Арсенала» отправили четыре безответных мяча в ворота безнадёжного аутсайдера АПЛ «Норвича». Дублем отметился Маркус Рашфорд. Удалось напомнить о себе даже Хуану Мате, который всего в шестой раз в текущем сезоне попал в основу на игру чемпионата Англии. Испанец отдал две голевые передачи, эти баллы за результативность стали для него первыми с августа.

Что касается «Челси», то лондонцы трижды отличились в матче с другим коллективом, сражающимся за выживание, — «Бёрнли». В числе прочих удалось забить и лучшему бомбардиру команды Тэмми Абрахаму. К слову, нападающий с наступлением зимы серьёзно сбавил, ведь данный гол стал для него лишь вторым в семи последних турах АПЛ и 13-м с начала сезона.

Победа «Милана» и признание Пиоли

Несколько заметных событий в субботу произошло в Италии. Например, первый мяч после возвращения в «Милан» забил Златан Ибрагимович. На выездном поединке с «Кальяри» (2:0) швед вновь попал в стартовый состав и отличился по истечении часа игры. Форвард в касание замкнул прострел Тео Бернара Франсуа. После матча наставник красно-чёрных Стефано Пиоли буквально рассыпался в комплиментах Ибрагимовичу.

«Я спрашивал Златана о его самочувствии, ведь он всё-таки не играл все 90 минут несколько месяцев, поэтому я не хотел рисковать его здоровьем. Он добавил нам интеллекта, сказал парням нужные слова и стал ориентиром на поле. Златан может стать ещё сильнее. И через три-четыре матча мы увидим настоящего Ибрагимовича. Я был уверен, что он будет готов после разговора с ним по телефону. Мне даже не нужно было видеть его в действии», — цитирует тренера официальный сайт «Милана».

globallookpress.com

© Francesco Scaccianoce/ZUMAPRESS.com

Осечка «Интера» и 30-й отражённый пенальти Хандановича в Серии А

Между тем другой коллектив из Милана, лидирующий «Интер», потерял очки в домашнем матче с «Аталантой». Хотя начиналось всё для нерадзурри лучше не придумаешь. Уже на четвёртой минуте Лаутаро Мартинес воспользовался грубой ошибкой защиты соперника и открыл счёт. После этого команда имела ещё ряд отличных моментов, чтобы увеличить преимущество, но не реализовала их.

За такую расточительность лидер Серии А был наказан в эндшпиле игры. За 15 минут до конца встречи Робин Гозенс с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку и восстановил статус-кво. Мало того, «Интер» мог упустить даже ничью. Незадолго до финального свистка украинец Руслан Малиновский заставил соперника нарушить на себе правила в штрафной, но Самир Ханданович парировал выстрел Луиса Мурьеля с точки. Для словенца этот отражённый пенальти стал 39-м в карьере и юбилейным, 30-м, в Серии А.

Десятая подряд победа «Лацио» и грубейшая ошибка Оспины

Осечкой «Интера» сумел воспользоваться «Лацио». Римляне принимали «Наполи» и одержали рекордную в истории клуба десятую подряд победу в Серии А.

Причём три очка команда вновь вырвала в самой концовке, а помог столичному коллективу установить знаковое достижение голкипер гостей Давид Оспина. За восемь минут до конца основного времени он попытался обыграть в собственной штрафной Чиро Иммобиле, но в итоге потерял мяч. Форвард не имел права не воспользоваться такой возможностью и отправил снаряд в ворота.

Штефан Раду пытался в последний момент вынести мяч с линии, но лишь подправил мяч в сетку. В итоге гол всё же записали на Иммобиле, и он стал для лидирующего в гонке бомбардиров форварда юбилейным, 20-м, в текущем сезоне.

«Лацио» же вновь проявил поистине чемпионский характер. Удивительно, но в девяти победных матчах из десяти, входящих в рекордную серию, римляне забивали после 75-й минуты хотя бы один мяч, а в шести случаях делали это на 90-й минуте или в добавленное арбитром время. Можно вспомнить, как подопечные Симоне Индзаги вырвали победу у «Кальяри» благодаря голам на 93-й и 98-й минутах или же победные мячи в добавленное время в матчах с «Брешией» и «Сассуоло».

Reuters

Сенсация в Кубке Испании и спасение «Вильярреала»

В Испании в субботу состоялись матчи третьего раунда Кубка страны. Из заметных событий стоит отметить вылет недавнего соперника «Краснодара» по Лиге Европы «Хетафе». Занимающий седьмое место в Примере коллектив умудрился на выезде уступить «Бадалоне» из третьего по силе дивизиона страны.

Вся стоимость игроков скромной команды оценивается всего в €3,2 млн (по версии Transfermarkt), тогда как состав «Хетафе» — в 56 раз дороже (€180 млн). Однако это не помешало «Бадалоне» дважды забить в концовке и во второй раз в истории клуба пробиться в четвёртый раунд Кубка Испании. В 2007-м команду остановила только «Барселона», и матчи с каталонцами в городе вспоминают до сих пор. Теперь местных болельщиков ожидают новые яркие встречи.

В результате «Хетафе» стал единственным представителем элиты, потерпевшим поражение и вылетевшим из кубка, хотя сложности возникли и у некоторых других коллективов Примеры. Например, «Жирона» и «Вильярреал» вырвали победы только в дополнительное время. А «Вальядолид» сломил сопротивление «Марбельи» лишь в серии пенальти.