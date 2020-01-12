«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в 19-м туре Серии А
Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:1.
«Нерадзурри» вышли вперёд в дебюте игры благодаря голу Лаутаро Мартинеса. На 75-й минуте гости сравняли счёт — отличился Робин Гозенс.
За две минуты до конца основного времени матча «Аталанта» могла вырвать победу, но Луис Мурьель не реализовал пенальти.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 46 очками, а «Аталанта» находится на четвёртом месте (35).
Ранее «Лацио» обыграл «Наполи» и одержал десятую победу подряд в Серии А.