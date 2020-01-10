Две неудачи «Барселоны», победная поступь «Ливерпуля» и хет-трик Роналду: с чего начался 2020 год в европейском футболе

«Барселона» сенсационно сыграла вничью с «Эспаньолом» и позволила «Реалу» догнать себя в турнирной таблице Примеры, а затем уступила «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. «Ливерпуль» продолжил удачную серию, взяв верх в мерсисайдском дерби в Кубке Англии и победив в очередном матче АПЛ. Криштиану Роналду оформил первый хет-трик в текущем сезоне. RT рассказывает, с чего начался 2020 год в европейском футболе.

Гол Крооса с угового и два отменённых мяча «Барсы»

Крайне неудачно начался 2020 год для «Барселоны». Сперва сине-гранатовые неожиданно потеряли очки в дерби с «Эспаньолом» (2:2) и позволили догнать себя в турнирной таблице Примеры «Реалу», который на выезде не оставил шансов «Хетафе» — 3:0.

Затем подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. В этом году в розыгрыше трофея участвуют четыре команды (чемпион, обладатель кубка страны и ещё два призёра Примеры), причём проходит турнир в Саудовской Аравии.

«Барселона» и «Атлетико» подарили местным болельщикам яркое зрелище. Ещё за десять минут до конца матча каталонцы вели — 2:1, но умудрились пропустить дважды. Сначала Альваро Мората реализовал пенальти, а затем выдал результативную передачу на Анхеля Корреа.

При этом в середине второго тайма судья после просмотра повторов отменил два гола сине-гранатовых. Сначала он углядел игру рукой у Лионеля Месси, а затем отменил гол Жерара Пике из-за положения вне игры.

В свою очередь, «Реал» не испытал никаких проблем в полуфинальном матче с «Валенсией» Дениса Черышева. Более того, Тони Кроосу удалось открыть счёт уже на 15-й минуте прямым ударом с углового. Причём голкипер соперника Хауме Доменек умудрился пропустить такой мяч во второй раз за 11 месяцев.

Чемпионский ход «Ливерпуля» и победа молодёжным составом в Кубке

В Англии «Ливерпуль» продолжает уверенно идти к первому чемпионству за 30 лет. В рамках Boxing Day подопечные Юргена Клоппа за неделю одержали три победы в трёх матчах с общим счётом 7:0. Предполагалось, что дома бой лидеру сможет дать один из главных его преследователей «Лестер», но на деле «лисы» оказались неспособны оказать гостям какое-либо сопротивление и пропустили четыре безответных мяча. Справедливости ради, до 71-й минуты «Ливерпуль» вёл с минимальным счётом, но в концовке добил соперника.

Таким образом, после 21 тура АПЛ красные опережают «Лестер» на 13 очков, а «Манчестер Сити» — на 14. При этом они имеют матч в запасе, поскольку вынуждены были отложить встречу с «Вест Хэмом» из-за клубного чемпионата мира.

Если из Кубка лиги «Ливерпуль» вылетел на стадии четвертьфинала, поскольку вынужден был играть с «Астон Виллой» молодёжным составом, то в Кубке Англии команда, также играя практически резервом, пробилась в 1/16 финала. Особенно ценно для болельщиков, что молодёжь «Ливерпуля» в дерби обыграла основу «Эвертона» — 1:0, а единственный мяч забил воспитанник клуба 18-летний Кёртис Джонс.

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© Lynne Cameron via www.imago-imag/www.imago-images.de

Игра «Лестера» и «Манчестер Сити» на несколько фронтов

Несмотря на то, что позиции «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ выглядят практически незыблемыми уже в начале января, «Лестер» с «Манчестер Сити» продолжают по крайней мере обозначать погоню за лидером. Так, подопечные Брендана Роджерса после поражения от мерсисайдцев одержали две победы подряд: сначала был обыгран «Вест Хэм» (2:1), а затем — «Ньюкасл» (3:0). В свою очередь, действующий чемпион дома оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Эвертона» (2:1).

При этом два главных преследователя «Ливерпуля» в АПЛ продолжают сражаться за трофеи во всех турнирах, в которых принимают участие. «Лестер» в полуфинале Кубка лиги противостоит «Астон Вилле», и первый матч между ними завершился вничью — 1:1. В другой паре «Манчестер Сити» в манкунианском дерби оказался сильнее МЮ — 3:1.

В Кубке Англии «лисы» сломили сопротивление представляющего Чемпионшип «Уигана» — 2:0, а подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Порт Вале» из четвёртого по силе дивизиона страны — 4:1. При этом нападающий Томас Поуп, поразивший ворота гранда, язвительно заявил, что мог бы забивать и по 50 мячей за сезон, если бы против него всегда играл Джон Стоунз — защитник «Сити».

Победы лидеров в Италии и дубли Лукаку с Иммобиле

В Серии А в январские праздники состоялся один тур, и три первых команды национального первенства выиграли свои матчи. Наиболее убедительную победу одержал действующий чемпион «Ювентус». Туринцы забили четыре безответных мяча в ворота «Кальяри», а Криштиану Роналду оформил первый хет-трик в сезоне и заодно отдал результативную передачу. Попутно пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал вторым игроком в XXI веке, забивавшим три мяча в одной встрече в чемпионатах Англии, Италии и Испании. Первому это удалось сделать Алексису Санчесу.

Кажется, португалец, наконец, почувствовал себя полностью здоровым. Это подтвердил и Маурицио Сарри, который отметил, что колено больше не беспокоит 34-летнего футболиста. Возможно, теперь Роналду даже сумеет включиться в гонку бомбардиров. Пока на счету Криштиану значатся 13 голов, а у лидирующего в списке снайперов Чиро Иммобиле — 19.

Форвард «Лацио» также отметился результативными действиями в отчётном туре. Своим дублем он помог римлянам одержать девятую победу подряд в чемпионате страны и повторить клубный рекорд. Лидерство же сохранил «Интер», который неожиданно легко обыграл на выезде «Наполи» благодаря дублю Ромелу Лукаку — 3:1. К слову, бельгиец располагается на второй строчке списка лучших бомбардиров турнира с 14 голами.

Также состоялось возвращение в Италию другого заслуженного нападающего Златана Ибрагимовича, подписавшего контракт с «Миланом». В матче со сражающейся за выживание «Сампдорией» он вышел на замену в начале второго тайма, но так и не сумел поразить ворота соперника. Встреча завершилась вничью — 0:0.

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Успешная подача Головина и первый хет-трик Икарди за ПСЖ

Тем временем, во Франции состоялись матчи национальных кубков. Первую встречу под руководством Роберто Морено Гонсалеса провёл «Монако» Александра Головина. В рамках 1/32 финала Кубка страны монегаски переиграли «Реймс» — 2:1.

Любопытно, что если большинству команд, представляющих элиту, в соперники достались команды из низших дивизионов, то «Монако» жребий свёл с ещё одним коллективом Лиги 1.

Что касается Головина, то он провёл на поле все 90 минут и помог монегаскам вырвать победу на 94-й минуте. После его подачи с углового мяч попал в соперника, а затем отскочил к Бальде Кейта, который оформил дубль и вывел команду в следующий раунд.

В свою очередь, ПСЖ одержал победы с теннисным счётом в обоих турнирах. Если в Кубке Франции парижане ожидаемо не оставили шансов скромному «Линасу-Монлери» — 6:0, то в Кубке лиги неожиданно легко разгромили «Сент-Этьен» — 6:1. Первый хет-трик в составе команды оформил Мауро Икарди.

Любопытно, что чуть ранее возник слух о возможном возвращении аргентинца в Италию. Якобы он может пополнить состав «Ювентуса». Впрочем, агент и жена спортсмена Ванда Нара в ответ на вопросы о будущем супруга заявили, что выбор ему предстоит сделать самому.