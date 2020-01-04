«Монако» с Головиным в составе победило в первом матче под руководством Морено

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«Монако» обыграло «Реймс» и вышло в 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
«Монако» с Головиным в составе победило в первом матче под руководством Морено
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе монегасков дубль оформил Бальде Кейта. У гостей забил Булайе Диа.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

Эта игра стала первой для Роберта Морено на посту главного тренера коллектива из Монте-Карло.

Ранее Леорнарду Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако».

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