«Монако» с Головиным в составе победило в первом матче под руководством Морено

«Монако» обыграло «Реймс» и вышло в 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе монегасков дубль оформил Бальде Кейта. У гостей забил Булайе Диа.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

Эта игра стала первой для Роберта Морено на посту главного тренера коллектива из Монте-Карло.

Ранее Леорнарду Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако».