Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако»

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Бывший главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим рассказал подробности о своём увольнении.
Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня, скорее, человеком Васильева», — приводит слова Жардима L'Équipe.

По его словам, Петров позвал его в свой кабинет после рождественских праздников и заявил, что президент принял просьбу гендиректора об отставке тренера.

После 18 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков. 

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Испании Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако».

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