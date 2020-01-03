Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако»
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«Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня, скорее, человеком Васильева», — приводит слова Жардима L'Équipe.
По его словам, Петров позвал его в свой кабинет после рождественских праздников и заявил, что президент принял просьбу гендиректора об отставке тренера.
После 18 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Испании Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако».