Экс-наставник сборной Испании стал новым тренером Головина в «Монако»

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В «Монако» сменился главный тренер.
Экс-наставник сборной Испании стал новым тренером Головина в «Монако»
  • globallookpress.com

Португальский специалист Леонарду Жардим был отправлен в отставку, а на его место клубные боссы пригласили Роберта Морено, возглавлявшего в 2019 году сборную Испании, сообщает официальный сайт клуба. Жардим покинул «Монако» во второй раз. Впервые он был уволен из-за низких результатов в октябре 2018 года, но уже через три месяца вернулся обратно.

После 18 проведённых матчей команда российского полузащитника Александра Головина занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ.

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