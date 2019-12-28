«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Норвиче, завершилась со счётом 2:2.

Хозяева поля забили первыми. На 18-й минуте отличился Марио Вранчич.

«Тоттенхэм» восстановил равенство в счёте на 55-й минуте благодаря голу Кристиана Эриксена, но уже на 61-й минуте снова пропустил. Автором автогола стал Серж Орье.

«Шпоры» сумери вырвать ничью благодаря пенальти, который на 83-й минуте реализовал Гарри Кейн.

По итогам 20 туров команда Жозе Моуринью набрав 30 очков занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 13 очками — 20-й.

Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить