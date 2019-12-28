«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ
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Встреча, прошедшая в Норвиче, завершилась со счётом 2:2.
Хозяева поля забили первыми. На 18-й минуте отличился Марио Вранчич.
«Тоттенхэм» восстановил равенство в счёте на 55-й минуте благодаря голу Кристиана Эриксена, но уже на 61-й минуте снова пропустил. Автором автогола стал Серж Орье.
«Шпоры» сумери вырвать ничью благодаря пенальти, который на 83-й минуте реализовал Гарри Кейн.
По итогам 20 туров команда Жозе Моуринью набрав 30 очков занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 13 очками — 20-й.
Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ.