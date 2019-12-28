«Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ

Короткая ссылка
«Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ
  • Twitter
  • © @LCFC

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо и Демарая Грея, который не сумел реализовать пенальти на старте матча. Им ассистировал Айосе Перес.

«Вест Хэм» ответил голом Пабло Форнальса.

Таким образом, «Лестер», с 42 очками занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ, до четырёх очков увеличил отрыв от идущего третьим «Манчестер Сити», у которого ещё есть игра в запасе. «Вест Хэм» с 19 очками остался 17-м.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» выиграл второй матч АПЛ подряд при Анчелотти, взяв верх над «Ньюкаслом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить