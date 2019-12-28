«Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ
- © @LCFC
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо и Демарая Грея, который не сумел реализовать пенальти на старте матча. Им ассистировал Айосе Перес.
«Вест Хэм» ответил голом Пабло Форнальса.
Таким образом, «Лестер», с 42 очками занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ, до четырёх очков увеличил отрыв от идущего третьим «Манчестер Сити», у которого ещё есть игра в запасе. «Вест Хэм» с 19 очками остался 17-м.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» выиграл второй матч АПЛ подряд при Анчелотти, взяв верх над «Ньюкаслом».