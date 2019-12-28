«Эвертон» выиграл второй матч АПЛ подряд при Анчелотти, взяв верх над «Ньюкаслом»

Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Эвертону» принёс дубль Доминика Калверта-Льюина, отличившегося на 13-й и 64-й минутах. Для «ирисок» это вторая победа в двух сыгранных матчах после назначения итальянца Карло Анчелотти главным тренером команды.

«Ньюкасл» ответил голом Фабиана Шёра.

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу над «Борнмутом» (2:0), «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» не выявили сильнейшего (1:1), а «Уотфорд» разгромил «Астон Виллу» (3:0).

Ранее сообщалось, что Гари Линекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ за 19 туров до конца сезона.