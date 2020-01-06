Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии

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Криштиану Роналду стал вторым футболистом в XXI веке, сумевшим оформить хет-трики в чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

Первым это удалось бывшему нападающему итальянского «Удинезе», испанской «Барселоны» и английского «Арсенала» Алексису Санчесу, который сейчас играет за «Интер». Кроме того, Роналду отныне является первым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, забивавшим мячи 18 лет подряд. Первый гол португалец записал на свой счёт в 2003 году. Повторить его достижение в 2020-м могут лишь полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес и форвард «Вердера» Клаудио Писарро.

Ранее сообщалось, что хет-трик Роналду помог туринскому «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в 18-м туре Серии А.

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