Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в 18-м туре Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал разгромную победу над «Кальяри» в матче 18-го тура итальянской футбольной Серии А.
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в 18-м туре Серии А
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе действующих чемпионов Италии хет-трик оформил Криштиану Роналду (один из голов — с пенальти), а также один мяч забил Гонсало Игуаин. 

Для чёрно-белых эта победа стала третьей подряд в чемпионате.

«Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на первое место Серии А. «Кальяри» занимает шестую строчку с 29 очками.

Ранее «Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты».

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