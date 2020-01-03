«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе в команду полузащитника Деяна Кулусевски из «Аталанты».
«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 19-летним шведским хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

Клуб также объявил, что 27-летний голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин перешёл в «Дженоа» на правах аренды до конца текущего сезона без права последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что «Интер» претендует на Пьер-Эмерика Обамеянга.

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