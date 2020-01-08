«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Кубка лиги

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской футбольной лиги.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

В составе горожан на 17-й и 33-й минутах отличились Давид Сильва и Рияд Марез, а на 38-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник хозяев Андреас Перейра. У манкунианцев единственным голом отметился Маркус Рашфорд (70).

Ответная игра состоится 29 января на стадионе «Сити оф Манчестер».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу.

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