«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу гостей — 1:0.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Роберто Фирмино.

Для мерсисайдцев эта победа стала 12-й подряд.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайшего преследователя на 16 очков, имея один матч в запасе. «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте с 22 очками.

Ранее «Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ.