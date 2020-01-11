«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу гостей — 1:0.
Единственный мяч на 37-й минуте забил Роберто Фирмино.
Для мерсисайдцев эта победа стала 12-й подряд.
«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайшего преследователя на 16 очков, имея один матч в запасе. «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте с 22 очками.
Ранее «Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ.