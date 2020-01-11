«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Челси» принесли голы Жоржиньо, Тэмми Абрахама и Каллума Хадсона-Одои.

Таким образом, лондонский клуб с 39 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 24 очками — 15-й.

В параллельных матчах «Эвертон» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0, а «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Лестер» проиграл «Саутгемптону» в 22-м туре АПЛ.

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