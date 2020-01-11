«Лестер» проиграл «Саутгемптону» в 22-м туре АПЛ

«Лестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева поля забили первыми. На 14-й минуте отличился Деннис Пайет.

«Саутгемптон» сравнял счёт на 19-й минуте благодаря голу Стюарта Армстронга. Победный мяч забил Дэнни Ингс.

«Лестер» с 45 очками остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 28 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что дубль Рэшфорда помог МЮ разгромить «Норвич» в матче АПЛ.