«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе «Сити» хет-трик оформил Серхио Агуэро, дублем отметился Рияд Марез, также отличился Габриэл Жезус. У хозяев единственный мяч в компенсированное время забил Анвар Эль-Гази, реализовав пенальти.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали третью победу подряд и поднялись на второе место в чемпионате Англии, набрав 47 очков. «Астон Вилла» (21) располагается на 18-й строчке.

Ранее «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить