«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ
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Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась в пользу гостей — 6:1.
В составе «Сити» хет-трик оформил Серхио Агуэро, дублем отметился Рияд Марез, также отличился Габриэл Жезус. У хозяев единственный мяч в компенсированное время забил Анвар Эль-Гази, реализовав пенальти.
Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали третью победу подряд и поднялись на второе место в чемпионате Англии, набрав 47 очков. «Астон Вилла» (21) располагается на 18-й строчке.
Ранее «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ.