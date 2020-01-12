«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе «Сити» хет-трик оформил Серхио Агуэро, дублем отметился Рияд Марез, также отличился Габриэл Жезус. У хозяев единственный мяч в компенсированное время забил Анвар Эль-Гази, реализовав пенальти.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали третью победу подряд и поднялись на второе место в чемпионате Англии, набрав 47 очков. «Астон Вилла» (21) располагается на 18-й строчке.

Ранее «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ.