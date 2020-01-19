«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:0. Голы в матче на счету Вирджила ван Дейка и Мохаммеда Салаха.

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 15 очков и имея игру в запасе. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Лестер» проиграл «Бернли» в матче АПЛ, Варди не реализовал пенальти.

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