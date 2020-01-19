«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:0. Голы в матче на счету Вирджила ван Дейка и Мохаммеда Салаха.
«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 15 очков и имея игру в запасе. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Лестер» проиграл «Бернли» в матче АПЛ, Варди не реализовал пенальти.