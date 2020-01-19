«Лестер» проиграл «Бернли» в матче АПЛ, Варди не реализовал пенальти

«Лестер Сити» потерпел поражение от «Бернли» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Терф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Лестер» забил первым. На 33-й минуте отличился Харви Барнс. «Бернли» ответил голом Криса Вуда на 56-й минуте. На 68-й минуте гости упустили шанс снова повести в счёте — пенальти не реализовал Джейми Варди.

Победу «Бернли» принёс гол Эшли Вествуда, забившего на 79-й минуте.

Таким образом, «Лестер», занимающий с 45 очками третье место в турнирной таблице АЛП, не сумел сравняться по очкам с идущим вторым «Манчестер Сити». «Бернли» с 27 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Челси» впервые проиграл в 2020 году, пропустив на 4-й добавленной минуте.