Реванш ПСЖ и «Монако», дубли Лукаку и Дибалы, победы МЮ и «Тоттенхэма»: чем запомнилась середина недели в еврофутболе

ПСЖ разгромил «Монако» Александра Головина в матче Лиги 1 и взял реванш за осечку несколькими днями ранее. Ромелу Лукаку и Пауло Дибала отметились дублями и помогли «Интеру» и «Ювентусу» пробиться в четвертьфинал Кубка Италии. А «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» одержали победы в переигровках и прошли дальше в Кубке Англии.

Первая победа «Тоттенхэма» в пяти матчах и сенсация из третьей лиги

В Англии во вторник и среду состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка страны. Среди прочих вновь пришлось выходить на поле футболистам «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба со своей задачей справились и со второй попытки всё же пробились в следующий раунд.

Первыми это сделали подопечные Жозе Моуринью, которые в домашней встрече с представляющим Чемпионшип «Мидлсбро» отличились дважды уже к 15-й минуте. Забитыми мячами отметились аргентинцы Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела. Правда, гостям в концовке удалось один гол отыграть, но времени на то, чтобы спастись, у них уже не осталось. Таким образом, «Тоттенхэм» одержал первую победу за пять матчей во всех турнирах.

В свою очередь, МЮ в переигровке с «Вулверхэмптоном» дома сумел одержать победу с минимальным счётом. «Красные дьяволы» все 90 минут владели инициативой и создавали моменты, но единственный мяч забили в ходе контратаки. В середине второго тайма Хуан Мата ворвался в штрафную и красиво перебросил вратаря.

Так, МЮ обыграл «Вулверхэмптон» впервые с 2012-го и пробился в 1/16 финала Кубка Англии. Но не обошлось и без большой ложки дёгтя. В концовке травму получил один из лидеров команды Маркус Рашфорд, который вышел на замену уже после перерыва. Теперь его участие в воскресном матче с «Ливерпулем» находится под большим вопросом.

Нашлось в данной серии переигровок место и сенсации. Так, выступающий в третьем по силе дивизионе «Шрусбери Таун» дома с минимальным счётом переиграл другую команду из Чемпионшип — «Бристоль Сити». Причём единственный и победный мяч хозяева забили на 89-й минуте.

«Шрусбери» давно показал себя настоящим кубковым бойцом и во втором сезоне подряд вышел в 1/16 финала Кубка Англии. А четыре года назад команда вовсе пробилась в 1/8, но там уступила «Манчестер Юнайтед». Теперь же «Шрусбери Таун» предстоит встретиться с самим «Ливерпулем». Причём действующие победители Лиги чемпионов приедут на десятитысячный «Монтгомери Вотерс Мидоу».

По четыре удара от фаворитов и возвращение Санчеса

Кубковые матчи на неделе состоялись и в Италии. Они обошлись без сенсаций, а три первых команды чемпионата страны отметились крупными победами и дружно забили по четыре мяча. Так, «Ювентус», несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, не оставил ни единого шанса «Удинезе». При этом дублем удалось отметиться Пауло Дибале.

А занимающий второе место в турнирной таблице Серии А «Интер» забил четыре мяча в ворота «Кальяри», два из них записал на свой счёт Ромелу Лукаку. В частности, форвард открыл счёт уже на 21-й секунде после грубейшей ошибки соперника.

Примечательно, что бельгиец оформил третий дубль в четырёх последних матчах в составе «нерадзурри». Всего же в текущем сезоне он отметился 18 голами в 25 встречах во всех турнирах. Другим примечательным фактом стал первый с октября выход на поле залечившего травму Алексиса Санчеса.

А «Лацио» разгромил скромный «Кремонезе» из Серии B. Не обошлось без гола лидирующего в гонке бомбардиров чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Он вышел в стартовом составе и реализовал пенальти.

Лоренцо Инсинье из «Наполи» в матче с «Перуджей» реализовал сразу два одиннадцатиметровых и принёс победу своей команде. Мало того, судья в данной встрече назначил три пенальти, но футболист проигравшей стороны Пьетро Йемелло свою попытку не реализовал. В четвертьфинале же неаполитанцам предстоит встретиться как раз с «Лацио».

Гол первым касанием и блеклая игра Головина

А во Франции состоялся второй матч «Монако» и ПСЖ за последние четыре дня. Первый, в воскресенье, получился более чем удачным для монегасков. На выезде они сумели отобрать очки у лидера, а встреча завершилась со счётом 3:3. Ярко проявил себя и Александр Головин, который поучаствовал в двух голах команды.

Но на этот раз подопечные Роберта Морено Гонсалеса не сумели ничего противопоставить гранду из Парижа. Неймар и компания владели неоспоримым преимуществом и не дали сопернику ни шанса. Особенно в матче с бывшей командой старался проявить себя Килиан Мбаппе. В итоге он оформил дубль.

Не ушёл с поля без гола и Неймар, который снова реализовал пенальти и отметился результативной передачей. Наконец, Пабло Сарабия вышел на замену в середине второго тайма и первым же касанием отправил мяч в чужие ворота.

«Монако» же может занести себе в актив лишь гол престижа в исполнении Тьемуэ Бакайоко. Не лучшую игру провёл и Головин, который был практически незаметен и отметился лишь парой неточных ударов. А за 20 минут до конца россиянина заменили на Адриена Силву.