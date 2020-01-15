Экс-тренер сборной России, поклонник Месси и любитель шахмат: Сетьен сменил Вальверде на посту наставника «Барселоны»

Испанский специалист Кике Сетьен стал новым главным тренером «Барселоны». Бывший наставник «Бетиса» сменил на этом посту Эрнесто Вальверде, уволенного после поражения в Суперкубке Испании и двух неудачных кампаний в ЛЧ. 61-летний тренер —поклонник игрового стиля «Барселоны» и прививал его предыдущим командам. За свою карьеру Сетьен успел поработать только в малоизвестных испанских клубах, а также стоял у истоков создания сборной России по пляжному футболу.

В «Барселоне» спустя пять дней после поражения в полуфинале Суперкубка Испании произошла тренерская рокировка. Прежний наставник Эрнесто Вальверде был уволен, а на его место пришёл никогда не работавший с клубами такого уровня Кике Сетьен. Контракт с 61-летним специалистом подписан до июня 2022 года.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Вальверде стал первым за 17 лет тренером, который был отправлен в отставку по ходу сезона. В последний раз такая судьба постигла Луи ван Гала, когда «Барселона» проигрывала 20 очков команде на первом месте в чемпионате Испании. Сейчас каталонцы делят лидерство в Примере с «Реалом» и готовятся к старту в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее после неудачи в Суперкубке Вальверде оказался не у дел, хотя ещё в прошлом феврале с ним продлили контракт до 2021 года.

Поражение на турнире в Саудовской Аравии было не единственной причиной, побудившей совет директоров «Барселоны» собраться вечером понедельника и вынести свой приговор. При Вальверде сине-гранатовые дважды завершали борьбу в Лиге чемпионов, проигрывая «Роме» и «Ливерпулю» после разгромных побед в домашних матчах. После этого Вальверде стал стремительно терять популярность среди болельщиков, которые также стали подмечать, что «Барселона» превратилась в команду одного только Лионеля Месси и регулярно проваливается, если аргентинский нападающий не выходит на поле или не берёт игру на себя.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Руководство «Барселоны» искало преемника Вальверде ещё до принятия окончательного решения о его увольнении. Так, во время выезда в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании исполнительный директор Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль отлучались в Катар для проведения переговоров с легендой клуба Хави. Однако тот, несмотря на желание возглавить «Барселону», ответил отказом. Бывший футболист предпочёл закончить сезон со своим нынешним клубом «Аль-Садд».

В шорт-листе каталонцев были ещё несколько специалистов, с которыми не удалось договориться. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не стал принимать предложение, так как хочет сосредоточиться на удачном выступлении на Евро-2020. Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино также исключил для себя возможность возглавить «Барселону», так как ранее тренировал её принципиального соперника «Эспаньол».

В итоге команду возглавил Сетьен, известный в Испании лишь по работе с середняками. Тренерскую карьеру он начинал в сантандерском «Расинге», за который отыграл 12 сезонов. После недолгого периода работы с «Полидепортиво» Сетьен оказался в России, войдя в штаб созданной с нуля сборной по пляжному футболу. При участии испанского специалиста российские пляжники сразу же стали серебряными призёрами Кубка Европы.

Затем он немного поработал со сборной Экваториальной Гвинеи, а потом вернулся на родину и сотрудничал с такими клубами, как «Логроньес», «Луго», «Лас-Пальмас» и «Бетис». Каждому из них тренер пытался привить игру в короткий пас и максимальное владением мячом — это фирменные черты стиля «Барселоны», которые рослеживаются с тех времён, когда команду возглавлял Йохан Кройфф. Именно с тех пор Сетьен и испытывает особую симпатию к каталонцам, в матчах с которыми оказывался, по собственным признаниям, полностью беспомощным.

Любителям испанского футбола Сетьен также известен как большой поклонник шахмат. В своих интервью специалист нередко сравнивает матчи с шахматными партиями, находя в них много общего. Сетьен даже играл с чемпионами мира Анатолием Карповым, Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником, а также с Сергеем Карякиным, которому на тот момент было 12 лет.

♟️ Setién aguanta el pulso a Karpov#Golazopic.twitter.com/EXOWyKpqRA — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 20, 2018

Красивый атакующий футбол, который ставил Сетьен, помогал его командам добиваться быстрых результатов, но, как правило, не приводил к успеху на длинной дистанции. Ярким примером тому является его работа в «Бетисе», который специалист сделал одним из самых привлекательных клубов Испании. При Сетьене команда обыгрывала «Реал» и ту же «Барселону» на её поле, но прошлый сезон закончила на десятом месте. После этого тренер был уволен и оставался без работы больше полугода.

На презентации в качестве главного тренера «Барселоны» Сетьен пообещал выиграть как можно больше трофеев и признался, что рад возможности поработать со многими известными игроками, среди которых он раньше особенно выделял Месси.

«Я хочу поблагодарить организацию за предоставленную мне возможность. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить подобное. Взволнован этим вызовом и проектом. Ещё вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я в Барселоне и тренирую лучших игроков в мире. Цель — выиграть всё! Всё, что можно выиграть, у «Барселоны» нет другого пути», — сказал Сетьен.

Первой проверкой для Сетьена станет матч с «Гранадой» в чемпионате Испании, за которым сразу последует стартовая игра в Кубке страны против «Ивисы». В конце февраля «Барселона» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и постарается сделать первый шаг к тому, чтобы выиграть этот турнир впервые с 2015 года. Правда, ближайшие четыре месяца Сетьен не сможет рассчитывать на помощь Луиса Суареса, которому требуется операция на колене.