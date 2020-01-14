Гроссмейстер Карпов вспомнил, как играл с новым тренером «Барселоны» Сетьеном в шахматы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Анатолий Карпов заявил, что новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен оставил впечатление думающего человека.

«Я помню Сетьена, он держался молодцом в поединке со мной. По ходу сеанса он оставил впечатление очень думающего человека. Умение играть в шахматы для футбольного тренера имеет колоссальное значение. Шахматы учат человека детальной проработке достоинств своих подопечных и своего соперника. Эта игра помогает найти слабые точки в сопернике, анализировать его игру. Для футбольного тренера умение играть в шахматы колоссально помогает развитию стратегического мышления», — цитирует Карпова Sport24.

Также гроссмейстер добавил, что рад назначению Сетьена главным тренером «Барселоны».

«Я не знал, что он возглавил такую великую команду. Мне приятно, что такой достойный человек будет наставником «Барселоны». Во время сеанса игры в шахматы нет диалога с соперником, только в самом начале, когда я прошёл и поздоровался. Тогда, во время мероприятия в Андалусии, он был одним из тех, кто оставался довольно-таки долго и держался до самого последнего. Он спросил у меня о любви к шахматам, а затем мне подарили именную футболку с номером десять на спине», — добавил Карпов.

Ранее Писарев заявил, что у Сетьена аналитический склад ума и у него получится в «Барселоне».