Писарев: у Сетьена аналитический склад ума, у него получится в «Барселоне»

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Бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев оценил перспективы нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена на посту наставника каталонского клуба.
Писарев: у Сетьена аналитический склад ума, у него получится в «Барселоне»
  • Reuters

«У Кике аналитический склад ума. Он наверняка просчитывал приход в «Барселону». Надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Уверен, что у него получится. Помните, как его «Бетис» в прошлом сезоне играл? Команда много забивала, правда, и пропускала много. Думаю, «Барселоне» понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

С 2005 по 2006 год Кике Сетьен входил в штаб сборной России по пляжному футболу. В январе 2020 года 61-летний специалист возглавил «Барселону».

Ранее Месси поблагодарил Вальверде за его работу в «Барселоне».

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