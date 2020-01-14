Писарев: у Сетьена аналитический склад ума, у него получится в «Барселоне»
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«У Кике аналитический склад ума. Он наверняка просчитывал приход в «Барселону». Надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Уверен, что у него получится. Помните, как его «Бетис» в прошлом сезоне играл? Команда много забивала, правда, и пропускала много. Думаю, «Барселоне» понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».
С 2005 по 2006 год Кике Сетьен входил в штаб сборной России по пляжному футболу. В январе 2020 года 61-летний специалист возглавил «Барселону».
Ранее Месси поблагодарил Вальверде за его работу в «Барселоне».