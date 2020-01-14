Писарев: у Сетьена аналитический склад ума, у него получится в «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев оценил перспективы нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена на посту наставника каталонского клуба.

«У Кике аналитический склад ума. Он наверняка просчитывал приход в «Барселону». Надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Уверен, что у него получится. Помните, как его «Бетис» в прошлом сезоне играл? Команда много забивала, правда, и пропускала много. Думаю, «Барселоне» понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

С 2005 по 2006 год Кике Сетьен входил в штаб сборной России по пляжному футболу. В январе 2020 года 61-летний специалист возглавил «Барселону».

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