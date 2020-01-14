Месси поблагодарил Вальверде за его работу в «Барселоне»
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«Спасибо вам за всё, мистер. Уверен, вы добьётесь успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но и замечательный человек. Удачи, обнимаю», — написал Месси в Instagram.
Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года и привёл команду к двум титулам чемпиона Испании, по разу завоевав Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Сетьен заявил, что ещё вчера гулял по деревне в окружении коров, а теперь он в «Барселоне».