Месси поблагодарил Вальверде за его работу в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси написал послание бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, который был уволен с занимаемой должности.

«Спасибо вам за всё, мистер. Уверен, вы добьётесь успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но и замечательный человек. Удачи, обнимаю», — написал Месси в Instagram.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года и привёл команду к двум титулам чемпиона Испании, по разу завоевав Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Сетьен заявил, что ещё вчера гулял по деревне в окружении коров, а теперь он в «Барселоне».