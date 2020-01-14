Сетьен: вчера я гулял по деревне в окружении коров, а теперь я в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал своё назначение.

«Я хочу поблагодарить организацию за предоставленную мне возможность. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить подобное. Взволнован этим вызовом и проектом. Ещё вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я в Барселоне и тренирую лучших игроков в мире. Цель — выиграть всё! Всё, что можно выиграть, у «Барселоны» нет другого пути», — заявил Сетьен во время пресс-конференции.

61-летний специалист сменил на посту главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.

Ранее Вальверде прокомментировал свой уход из «Барселоны».