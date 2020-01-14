Вальверде: это были напряжённые два с половиной года с самого начала

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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обратился к руководству и болельщикам клуба после ухода с занимаемой должности.
Вальверде: это были напряжённые два с половиной года с самого начала
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Моё время в «Барселоне» подошло к концу. Это были напряжённые два с половиной года с самого начала. Но в то же время я наслаждался радостными моментами — празднованиями побед и трофеями. Я хотел бы поблагодарить президента клуба Жозепа Бартомеу, совет директоров. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали вместе со мной в клубе, поддерживали меня и были в курсе событий в течение двух с половиной сезонов. Благодарю футболистов за все их усилия. Я желаю всем удачи», — приводит слова бывшего тренера официальный сайт клуба.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали Примеру, а также по одному разу побеждали в Кубке и Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о смене главного тренера.

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