Вальверде: это были напряжённые два с половиной года с самого начала

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обратился к руководству и болельщикам клуба после ухода с занимаемой должности.

«Моё время в «Барселоне» подошло к концу. Это были напряжённые два с половиной года с самого начала. Но в то же время я наслаждался радостными моментами — празднованиями побед и трофеями. Я хотел бы поблагодарить президента клуба Жозепа Бартомеу, совет директоров. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали вместе со мной в клубе, поддерживали меня и были в курсе событий в течение двух с половиной сезонов. Благодарю футболистов за все их усилия. Я желаю всем удачи», — приводит слова бывшего тренера официальный сайт клуба.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали Примеру, а также по одному разу побеждали в Кубке и Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о смене главного тренера.