«Барселона» объявила о смене главного тренера

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Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о смене главного тренера команды.
«Барселона» объявила о смене главного тренера
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, его должность займёт Кике Сетьен.

Отмечается, что соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру, а также по одному разу победил в Кубке и Суперкубке Испании.

Сетьен до лета 2019 года возглавлял «Реал Бетис», который под его руководством в сезоне-2017/18 занял шестое место в Примере, а в сезоне-2018/19 дошёл до полуфинала Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к Вальверде.

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