Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил недовольство ситуацией в команде после информации о том, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения и руководство клуба уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.

«Что приходит мне в голову, так это то, что вся эта ситуация несколько некрасива. Я думаю, что всегда нужно проявлять уважение к тренеру… А позиция босса сильно ослабла», — цитирует Иньесту AS.

По словам Иньесты, он отлично общается с Вальверде, а текущее положение дел неприятно как для членов команды, так и для болельщиков.

Ранее сообщалось, что Хави отказал «Барселоне» из-за нежелания брать команду посреди сезона.