Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде
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«Что приходит мне в голову, так это то, что вся эта ситуация несколько некрасива. Я думаю, что всегда нужно проявлять уважение к тренеру… А позиция босса сильно ослабла», — цитирует Иньесту AS.
По словам Иньесты, он отлично общается с Вальверде, а текущее положение дел неприятно как для членов команды, так и для болельщиков.
Ранее сообщалось, что Хави отказал «Барселоне» из-за нежелания брать команду посреди сезона.