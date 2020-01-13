Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде

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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил недовольство ситуацией в команде после информации о том, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения и руководство клуба уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.
Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Что приходит мне в голову, так это то, что вся эта ситуация несколько некрасива. Я думаю, что всегда нужно проявлять уважение к тренеру… А позиция босса сильно ослабла», — цитирует Иньесту AS.

По словам Иньесты, он отлично общается с Вальверде, а текущее положение дел неприятно как для членов команды, так и для болельщиков.

Ранее сообщалось, что Хави отказал «Барселоне» из-за нежелания брать команду посреди сезона.

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