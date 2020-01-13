Источник: Хави отказал «Барселоне» из-за нежелания брать команду посреди сезона
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, одной из основных причин решения Хави стало желание реализовать в клубе свой проект. Специалист хотел бы провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не заинтересован браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов.
Также Хави смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально короткие сроки.
Ранее сообщалось, что Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны».