СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»

Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает на пост главного тренера бывшего наставника английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Как сообщает RAC1, кандидатуру аргентинца рассматривает президент каталонцев Хосеп Бартомеу.

19 ноября 2019 года «Тоттенхэм» объявил об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством лондонцы впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

До этого в СМИ появилась информация, что сменить главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде на посту должен бывший полузащитник команды Хави.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Луис Суарес пропустит около четырёх месяцев из-за травмы.