СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»
Как сообщает RAC1, кандидатуру аргентинца рассматривает президент каталонцев Хосеп Бартомеу.
19 ноября 2019 года «Тоттенхэм» объявил об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством лондонцы впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
До этого в СМИ появилась информация, что сменить главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде на посту должен бывший полузащитник команды Хави.
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Луис Суарес пропустит около четырёх месяцев из-за травмы.