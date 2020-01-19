Хет-трики Холанда и Иммобиле, осечки «Челси» и «Манчестер Сити», скандал в Мадриде: события дня в европейском футболе

«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» из-за автогола на последней минуте, а «Челси» в компенсированное время матча отдал победу «Ньюкаслу». Эрлинг Холанд оформил хет-трик в дебютной игре за дортмундскую «Боруссию» и помог обыграть «Аугсбург» со счётом 5:3. Чиро Иммобиле также забил три мяча в поединке, который принёс «Лацио» 11-ю подряд победу в Серии A. «Реал» обыграл «Севилью» благодаря дублю Каземиро и отмене гола Люка де Йонга. Главные события субботы в европейском футболе — в материале RT.

Невероятные последние минуты в Англии

23-й тур Английской премьер-лиги стартовал с матча между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом». Игра закончилась первой за почти месяц этого турнира нулевой ничьей, хотя у обеих команд были прекрасные шансы отличиться. На 70-й минуте пенальти в ворота лондонцев не смог реализовать Трой Дини, а в добавленное время на противоположной стороне поля произошёл курьёзный эпизод.

Мяч в ходе атаки лондонцев оказался было в воротах «Уотфорда», но арбитры проверили момент с помощью VAR и зафиксировали, что ему не хватило считаных миллиметров, чтобы полностью пересечь линию. От гола свою команду спас Игнасио Пуссетто, для которого это было первое касание мяча в составе «Уотфорда» — аргентинец подписал контракт с клубом за четыре дня до матча, а на замену вышел за минуту до конца основного времени. «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью не может одержать победу уже в четвёртой встрече подряд — безвыигрышная серия из пяти матчей стоила прошлому наставнику лондонцев Маурисио Почеттино должности.

Неудача подстерегала и «Манчестер Сити» в домашней встрече с «Кристал Пэлас». На 39-й минуте гости реализовали угловой, что стало их единственным опасным моментом за всю игру. Хозяева поля всеми силами пытались победить, чтобы сделать подарок своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, который в этот день праздновал 49-й день рождения.

Особенно старался Серхио Агуэро. Нападающий забил два мяча в последние десять минут матча и вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обойдя действующего наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Но дубль аргентинца не принёс «Сити» победу — во время последней атаки «Кристал Пэлас» Фернандиньо срезал мяч в свои ворота после прострела Уилфрида Захи. За оставшиеся пять минут компенсированного времени действующие чемпионы Англии спастись от ничьей не смогли и по потерянным очкам отстали от «Ливерпуля» уже на 19 баллов.

Буквально в последний момент определился и исход матча между «Ньюкаслом» и «Челси». Из всех английских грандов, игравших в этот день, лондонцам повезло меньше всего. Они доминировали на протяжении всей игры, но так и не смогли открыть счёт.

Зато когда пошла четвёртая добавленная минута, Айзак Хэйден завершил розыгрыш углового и принёс «Ньюкаслу» первую в пяти матчах победу. «Челси» же прервал серию из трёх игр без поражений.

Героями дня в АПЛ стали игроки «Вулверхэмптона». Первый тайм матча с «Саутгемптоном» у них не задался — гости пропустили два мяча и заметно уступали по качеству игры. Но после перерыва им хватило 21 минуты, чтобы отыграться и повести в счёте. Дубль Рамона Хименеса позволил «волкам» одержать волевую победу и подняться на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Шеффилд», который, в свою очередь, добыл ничью в гостевой встрече с «Арсеналом» (1:1).

Победа «Реала» со скандалом

Главный матч субботы в Испании завершился скандалом. «Реал» на своём поле принимал «Севилью», вплотную подобравшуюся к лидирующей тройке Примеры. На 30-й минуте Люк де Йонг отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, замкнув подачу с углового. Но порадоваться голу ему не удалось.

Арбитры пересмотрели эпизод и заметили, что игрок «Севильи» Неманья Гудель в момент розыгрыша стандарта блокировал Эдера Милитао. Взятие ворот было отменено — это решение на скамейке запасных гостей встретили с негодованием. После матча главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не стеснялся называть решение судьи позорным.

Отмена гола дала «Реалу» возможность собраться с мыслями и после перерыва самому открыть счёт. После паса пяткой от Луки Йовича отличился опорник Каземиро, который вместо того, чтобы праздновать гол, стал просить зрителей похлопать своему одноклубнику. Спустя семь минут де Йонг всё-таки забил по правилам, хотя игроки «Реала» считали, что отдававший пас Мунир сыграл рукой. Но затем Каземиро вновь вывел мадридцев вперёд, оформив первый в карьере дубль. Его два гола в итоге принесли подопечным Зинедина Зидана победу и позволили единолично возглавить турнирную таблицу, пока не состоялся дебют Кике Сетьена во главе «Барселоны».

У «Севильи» ещё будет шанс подняться выше текущего четвёртого места. Также имеющий в активе 35 очков «Атлетико» проиграл «Эйбару» и потерпел поражение после трёх побед подряд. Первый мяч мадридцы пропустили уже на десятой минуте и за всё оставшееся время не смогли чем-то ответить. В самой концовке игры «Эйбар» развил преимущество и в итоге победил со счётом 2:0, оторвавшись от зоны вылета уже на семь очков. «Атлетико» же так и остался на третьем месте в Примере.

Иммобиле в погоне за «Золотой бутсой»

«Лацио» продолжает удивлять футбольную Италию. Команда из Рима одержала 11-ю победу подряд и теперь уступает всего одно очко идущему на втором месте в Серии A «Интеру». Очередной жертвой столичного клуба стала «Сампдория», разгромленная со счётом 5:1, причём комфортную разницу в три мяча хозяева заработали уже к 20-й минуте.

Большую часть голов за «Лацио» записал на свой счёт Чиро Иммобиле — нападающий реализовал два пенальти и один раз отличился с игры. Ещё по мячу забили известные по выступлению в Российской премьер-лиге игроки — экс-железнодорожник Фелипе Кайседо и бывший полузащитник «Ростова» Баштуш. Иммобиле благодаря своему хет-трику оторвался от Роберта Левандовски в споре за «Золотую бутсу». У итальянца в активе уже 23 гола в 19 матчах чемпионата Италии.

«Наполи» продолжает пребывать в глубоком кризисе. За считаные недели до плей-офф Лиги чемпионов команда потерпела третье поражение в Серии A подряд, на сей раз уступив «Фиорентине» со счётом 0:2. Подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли всего один матч из 12 последних в своём чемпионате и рискуют по итогам 20-го тура опуститься ниже текущего 11-го места.

Супердебют Холанда

Первый после зимнего перерыва тур чемпионата Германии начался в пятницу с матча «Шальке» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Однако гостившая в Гельзенкирхене команда упустила шанс хотя бы на день возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. «Шальке» дважды поразил ворота одного из лидеров сезона, сохранив владения своего голкипера в неприкосновенности.

Осечкой гладбахцев теперь сможет воспользоваться «Бавария», которая в воскресенье сыграет в Берлине с «Гертой» и имеет шанс подняться на второе место. Главным же событием субботы в Бундеслиге стал невероятный дебют Эрлинга Холанда в составе дортмундской «Боруссии».

19-летний нападающий, забивший восемь мячей в составе «Зальцбурга» на групповом этапе Лиги чемпионов, вышел на поле на 56-й минуте гостевого матча с «Аугсбургом». В тот момент «Боруссия» только что пропустила в третий раз и проигрывала со счётом 1:3.

Норвежец за три минуты забил дебютный мяч в составе своей новой команды, а после гола одноклубника Джейдона Санчо ещё дважды поразил ворота баварцев. Холанд стал седьмым игроком в истории Бундеслиги, сделавшим хет-трик в дебютном матче. Благодаря блестящей игре своего новичка «Боруссия» одержала победу и сравнялась с «Баварией» и «Шальке» на третьем месте турнирной таблицы.

Лидером по итогам 18-го тура остался «Лейпциг», принимавший на своём поле «Унион». Перед игрой берлинские фанаты провели марш протеста против своего соперника под лозунгом «Лейпциг» — смерть футбола», но это не спасло их команду от поражения. Не ставший переходить в «Челси» Тимо Вернер своим дублем принёс очередные три очка победителям первого круга чемпионата Германии.

Вылет Реюньона из Кубка Франции

На этих выходных во Франции проводятся матчи 1/16 финала Кубка страны, и в субботу внимание болельщиков было приковано не к титулованным клубам Лиги 1, а к игре двух малоизвестных за пределами республики клубов — «Эпиналя» и «Сан-Пьерруа». Первый представляет четвёртый по силе дивизион чемпионата страны, а второй приехал на кубковый матч из Реюньона — заморского департамента Франции, расположенного на небольшом острове в Индийском океане. Кто бы ни стал победителем встречи, для него оказаться в числе 16 лучших команд страны было бы огромным достижением.

Удача в итоге улыбнулась представителям континентальной Франции. Гости, преодолевшие ради матча около 10 тыс. км, уже на 15-й минуте оказались в меньшинстве из-за удаления. Основное время матча закончилось нулевой ничьей, а на 118-й минуте Адель Беркан всё-таки вывел любительский «Эпиналь» в 1/8 финала, где также сыграют «Марсель», «Ницца», «Сент-Этьен», «Лион» и «Лилль».