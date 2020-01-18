Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге
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Встреча прошла в Аугсбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» хет-трик оформил Эрлинг Холанд, отличившись на 59-й, 70-й и 79-й минутах, а также забили Юлиан Брандт (49-я) и Джейдон Санчо (59-я). У хозяев отметился дублем Флориан Нидерлехнер (34-я и 55-я минуты), гол в свой актив записал Марко Рихтер (46-я).

«Боруссия» набрала 33 очка и располагается на четвёртом месте чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Маттиас Гинтер объявлен лучшим игроком сборной Германии в 2019 году.

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