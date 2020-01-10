Гинтер объявлен лучшим игроком сборной Германии в 2019 году

Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маттиас Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году по опросу болельщиков.

25-летнему спортсмену отдали предпочтение 37% респондентов, сообщает Немецкий футбольный союз (DFB). В минувшем году Гинтер сыграл за Бундестим шесть матчей в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2020 года, забив один мяч и сделав две результативные передачи. Второе и третье места в голосовании заняли игроки мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри (28,3%) и Йозуа Киммих (8,4%).

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