Адвокат не верит в возможность аренды Кокорина у «Зенита»
- РИА Новости
Вместе с тем экс-наставник «Зенита» и сборной России убеждён, что договориться с россиянами будет очень трудно.
«Я не верю в это. Это очень большой мальчик как с игровой точки зрения, так и с зарплатной. Один из лучших российских футболистов. «Зенит» — моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на пять месяцев ко мне», — приводит слова Адвоката RTV Rijnmond.
Ранее в «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в «Фейеноорд».