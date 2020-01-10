Адвокат не верит в возможность аренды Кокорина у «Зенита»

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат заявил о желании заключить арендный договор с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

Вместе с тем экс-наставник «Зенита» и сборной России убеждён, что договориться с россиянами будет очень трудно.

«Я не верю в это. Это очень большой мальчик как с игровой точки зрения, так и с зарплатной. Один из лучших российских футболистов. «Зенит» — моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на пять месяцев ко мне», — приводит слова Адвоката RTV Rijnmond.

Ранее в «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в «Фейеноорд».